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AH股新聞

05/03/2024 13:12

【兩會焦點】國民經濟和社會發展計劃：科技創新建現代化產業體系

　　《經濟通通訊社５日專訊》根據議程，全國人民代表大會將審查國務院關於２０２３年國民
經濟和社會發展計劃執行情況與２０２４年國民經濟和社會發展計劃草案的報告及２０２４年計
劃草案。
　　國家發改委今日發布《２０２４年國民經濟和社會發展計劃》草案及《２０２４年國民經濟
和社會發展計劃的主要任務》。內媒報道指，計劃明確提出堅定不移深化改革，構建高水平社會
主義市場經濟體制的目標，同時強調要著力擴大國內需求，進一步發揮消費基礎作用和投資關鍵
作用，還提出建設更高水平開放型經濟新體制，增強國內國際雙循環的動力和活力。
　　草案提及要積極擴大有效投資。２０２４年安排中央預算內投資７０００億元人民幣，鼓勵
和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，推進地方融資信用服務平台整合和統
一管理，堅持「項目跟著規劃走」、「資金、要素跟著項目走」、「監管跟著資金走」，推動盡
快形成實物工作量。
　　草案亦提及，以科技創新引領現代化產業體系建設，加快形成新質生產力。提升科技創新能
力，部署實施一批國家重大科技項目；積極培育發展新興產業和未來產業，打造生物製造、商業
航天、新材料、低空經濟等新增長引擎；開展「人工智能＋」行動，加快推動氫能等未來能源產
業創新發展，持續推進核聚變等前沿技術研究開發。
　
＊持續開展藥品帶量採購，滿足房企融資需求＊
　
　　草案提及，要健全多層次社會保障體系，在全國實施個人養老金制度；推進建立長期護理保
險制度，持續開展藥品耗材集中帶量採購，推動全國社保服務事項?準統一、整體聯動、業務協
同。
　　草案提及，加強重大經濟金融風險防控，牢牢守住不發生系統性風險的底線；促進房地產市
場平穩健康發展，高質量完成保交樓任務，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求
，繼續支持城市政府自主調整優化房地產市場調控措施，加強在建項目預售資金監管，加快推進
保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造。
　　草案另提及，保障能源資源安全。配合制定能源法，完善煤炭跨區域運輸通道和集疏運體系
，加快推進煤電等支撐性調節性電源和輸電通道建設，加快西部地區清潔能源基地和電力外送通
道建設，持續抓好能源資源價格調控監管。
　
＊官媒：中國有決心有信心促經濟發展社會進步＊
　
　　官媒解讀指，國民經濟和社會發展計劃的發布標誌著中國在經濟發展、社會進步方面的決心
和信心。其中，深化改革、擴大內需、建設開放型經濟新體制等措施，旨在推動中國經濟持續健
康發展，提升人民生活水平。同時，加強重大經濟金融風險防控，強化重點領域安全能力建設，
切實維護經濟安全，保障社會穩定。這些都體現了中國政府以人民為中心的發展思想，以及對國
家未來發展的深思熟慮和科學規劃。（ｅｙ）
　

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