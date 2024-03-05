《經濟通通訊社５日專訊》十四屆全國人大二次會議今日上午９時在人民大會堂開幕，國務

院總理李強讀出政府工作報告。中國官方將今年ＧＤＰ增速目標定在５％左右，財政赤字率目標

為３％，低於外界預期的３﹒５％，亦低於去年３﹒８％的實際赤字率，赤字規模４﹒０６萬億

元人民幣，同時計劃從今年開始連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行１萬億元（人民幣．

下同）。

３％赤字率目標或代表中國政府未打算於今年開足財政政策刺激經濟及支援地方債務，滬深

股市今早低開，滬綜指低開０﹒４％，報３０２７﹒１點，深成指低開０﹒７％，創業板指低開

０﹒８９％，互聯網、汽車板塊領跌。

李強亦公布，今年失業率目標控制在５﹒５％左右，城鎮新增就業預期目標１２００萬人，

居民消費價格漲幅預期３％左右；今年軍費預算１﹒６６萬億元，同比增７﹒２％，增幅與去年

持平。

另外，李強亦指出，今年積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適

度、精準有效；保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目

標相匹配；加強總量和結構雙重調節，盤活存量、提升效能，加大對重大戰略、重點領域和薄弱

環節的支持力度；暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉。增強資本市場內在穩定性。保持

人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

５％的經濟增長目標早在外界預期之中，然而高盛財富管理首席投資官拉馬尼警告，大部分

人認為中國去年實際經濟表現比官方公布的數據要弱得多，今年經濟能實現多大的增長也存在不

確定性，房地產、基建和出口這三大經濟支柱都顯著走弱，加上長期整體政策方向不明確，建議

不應投資中國。

萬科（０２２０２）（深：０００００２）債務風險持續發酵，據報一些中國最大型保險公

司上周警告外部投資組合管理人小心萬科的信用風險，一家壽險公司也告知其養老基金管理人要

限制對萬科的風險敞口。

人民銀行今日進行１００億元７天期逆回購，淨回籠３１０億元。（ｅｙ）

