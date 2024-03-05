《經濟通通訊社５日專訊》十四屆全國人大二次會議今日上午９時在人民大會堂開幕，國務

院總理李強讀出政府工作報告。中國官方將今年ＧＤＰ增速目標定在５％左右，財政赤字率目標

為３％，低於外界預期的３﹒５％，亦低於去年３﹒８％的實際赤字率，赤字規模４﹒０６萬億

元（人民幣．下同），同時計劃從今年開始連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行１萬億元

；居民消費價格漲幅預期３％左右。

報告提出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、

貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉

。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

在樓市政策方面，報告強調，要優化房地產政策，對不同所有制房地產企業合理融資需求要

一視同仁給予支持，促進房地產市場平穩健康發展。報告還提出，要適應新型城鎮化發展趨勢和

房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式，加大保障性住房建設和供給等。

Ａ股開市見跌，盤中銀行股拉高大盤，午收時勉強保住升勢，滬綜指半日升０﹒２６％，報

３０４７﹒２點，繼續刷新三個月新高，深成指揚０﹒０５％，創業板指升０﹒４２％。交投見

縮水，兩市半日成交６４６４億元，較上日（４日）同時段成交大減超過一成，全日成交守萬億

規模有難度。



＊重磅基建股稍升＊



兩會行情第二日，銀行股帶頭穩定股市，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒９％，工商

銀行（滬：６０１３９８）升１﹒７％，交通銀行（滬：６０１３２８）、中信銀行

（滬：６０１９９８）升１﹒６％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升０﹒６％。

政府工作報告指今年中央預算內投資擬安排７０００億元，重磅基建股今早走高，中國中鐵

（滬：６０１３９０）漲２﹒２％，中國中車（滬：６０１７６６）揚２﹒１％，中國交建

（滬：６０１８００）升１﹒２％，，中國鐵建（滬：６０１１８６）升０﹒８％；然而整體基

建板塊跌多升少，永貴電器（深：３００３５１）跌３﹒２％，中岩大地（深：００３００１）

跌３％，飛鹿股份（深：３００６６５）跌２﹒９％。



＊不利傳聞纏身，萬科續低迷＊



萬科（深：０００００２）昨日上演股債雙殺，今日債務風險持續發酵，據報一些中國最大

型保險公司上周警告外部投資組合管理人小心萬科的信用風險，一家壽險公司也告知其養老基金

管理人要限制對萬科的風險敞口。萬科Ａ現價跌１﹒４％，報９﹒３元。

今年政府工作報告連續兩年未提「房住不炒」，但對地產股提振不大，新湖中寶

（滬：６００２０８）半日跌２﹒７％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒５％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）走低１﹒８％，保利發展

（滬：６０００４８）跌０﹒５％。（ｅｙ）

