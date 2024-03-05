《經濟通通訊社５日報道》十四屆全國人大二次會議今日開幕，Ａ股開市見跌，盤中銀行股

拉高大盤，勉強保住升勢，惟午後消費股跌幅擴大，銀行股再加大穩盤劑量，平均升幅達２％，

助力滬綜指全日升０﹒２８％收市，四連升，報３０４７﹒７９點，繼續刷新去年１１月下旬以

來新高，惟個股升少跌多，個股中位數表現為下跌２％。

深市偏軟，深成指倒跌０﹒２３％，創業板指軟０﹒０６％。兩市早段交投見縮水，午後見

活躍，兩市全日成交１０６７０億元（人民幣．下同），連續五個交易日萬億成交，惟按日減少

０﹒１％。陸股通淨流入１５﹒５億元，結束連續兩個交易日走資勢頭。



＊政府工作報告定今年增速目標５％＊



國務院總理李強今日讀出政府工作報告。中國官方將今年ＧＤＰ增速目標定在５％左右，財

政赤字率目標為３％，低於外界預期的３﹒５％，亦低於去年３﹒８％的實際赤字率，赤字規模

４﹒０６萬億元，同時計劃從今年開始連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行１萬億元；居

民消費價格漲幅預期３％左右。

報告提出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、

貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。暢通貨幣政策傳導機制，避免資金沉澱空轉

。增強資本市場內在穩定性。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

在樓市政策方面，報告強調，要優化房地產政策，對不同所有制房地產企業合理融資需求要

一視同仁給予支持，促進房地產市場平穩健康發展。報告還提出，要適應新型城鎮化發展趨勢和

房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式，加大保障性住房建設和供給等。

國家發改委今日發布《２０２４年國民經濟和社會發展計劃》草案，內容涵蓋積極擴大有效

投資、科技創新形成新質生產力、健全多層次社會保障體系、加強重大經濟金融風險防控等領域

。



＊消費股有壓力，化妝品急挫＊



銀行股大力護盤，為兩會行情護航，工商銀行（滬：６０１３９８）飆２﹒６％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升２﹒４％，交通銀行（滬：６０１３２８）升２﹒２％中國銀行

（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）升２％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升１﹒９％。

今年《政府工作報告》將城鎮就業預期目標為１２００萬人以上，國務院研究室主任黃守宏

坦言有壓力，亦正因如此，經濟增長目標需要定在５％左右。外界分析內需疲軟是中國經濟增長

壓力主因，但工作報告著墨不多，消費股有壓力。

內媒消息稱，全球最大奢侈品集團ＬＶＭＨ集團旗下彩妝品牌ｂｅｎｉｆｉｔ貝玲妃，將於

今年６月底、７月初退出中國市場，日化股受壓，潤本股份（滬：６０３１９３）跌４％，拉芳

家化（滬：６０３６３０）跌３﹒７％，青島金王（深：００２０９４）跌３﹒３％，珀萊雅

（滬：６０３６０５）跌３﹒２％；家品股亦領跌，菲林格爾（滬：６０３２２６）挫４﹒８％

，亞振家居（滬：６０３３８９）跌４﹒５％，海鷗住工（深：００２０８４）跌４﹒３％，帝

歐家居（深：００２７９８）跌４﹒３％。



＊藥明康德Ａ回吐３％＊



此前有外媒分析指，美國國會民主黨人支持針對中國合同研發和製造企業的立法壓力有所減

輕，不過美國《生物安全法》草案審議將於美國時間３月６日在參議院舉行聽證會，ＣＸＯ概念

昨日有炒作，今日跌回頭。龍頭藥明康德（滬：６０３２５９）跌３％，泰格醫藥

（深：３００３４７）跌４﹒６％，凱萊英（深：００２８２１）跌４％，康龍化成

（深：３００７５９）跌２﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５６５﹒５１ ＋０﹒７０

上證綜合指數 ３０４７﹒７９ ＋０﹒２８ ４５８９﹒００

上證Ａ股指數 ３１９５﹒００ ＋０﹒２８

深證成份指數 ９４１６﹒８０ －０﹒２３ ６０８１﹒５０

深圳創業板指數 １８３３﹒６６ －０﹒０６

上證Ｂ股指數 ２６４﹒８７ ＋０﹒２２ ２﹒２２

深證Ｂ股指數 １０７４﹒４２ －０﹒３０ ０﹒７７

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