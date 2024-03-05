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AH股新聞

05/03/2024 10:27

【聚焦數據】２月財新中國服務業ＰＭＩ錄５２﹒５，按月窄幅回落

　　《經濟通通訊社５日專訊》２月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５２﹒５，較１月回落０﹒２個
百分點，景氣度小幅下行，分析指服務業仍維持擴張但勢頭放緩。
　　至於國家統計局公布的２月服務業商務活動指數上升０﹒９個百分點至５１﹒０，為
２０２３年８月以來最高。
　　此前公布的２月財新中國製造業ＰＭＩ上升０﹒１個百分點至５０﹒９，兩大行業景氣度一
升一降大致相抵，２月財新中國綜合ＰＭＩ維持５２﹒５不變。
　
＊服務業新出口訂單半年來最佳＊
　
　　財新中國服務業ＰＭＩ分項數據顯示，服務業供需維持穩定擴張，２月新業務較前值微升，
外需好於內需，當月新出口訂單指數在擴張區間升至２０２３年７月來最高。不過也有部分企業
反映新訂單量低於預期。
　　不過２月服務業就業指數降至收縮區間，為２０２３年以來最低。財新分析指，盡管供需繼
續增長，但受春節假期員工返鄉和企業用工意願相對保守的影響，就業情況明顯走弱，就算新訂
單量低於預期，企業仍有餘力處理積壓業務，２月服務業積壓業務量為２０２２年８月來首次減
少。
　　數據亦顯示，成本持續上揚，導致２月服務業投入品價格指數在擴張區間再度回升，收費價
格指數則重回榮枯線以上，並升至２０２３年６月以來最高，但漲幅仍低於投入品價格指數；至
於２月服務業經營預期指數在擴張區間小幅下行，降至近四個月最低。
　
＊專家：經濟總體回升向好，惟需求端疲弱＊
　
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，２月製造業和服務業產需平穩擴張，財新中國製造業
ＰＭＩ自２０２１年下半年以來首次連續四個月高於榮枯線，服務業ＰＭＩ連續１４個月擴張，
顯示經濟總體回升向好。不過，經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定仍然偏多，
需求端弱於生產端，價格維持低位，內外需仍顯不足；就業指數降至榮枯線下，企業增員和擴產
積極性不高，樂觀預期有待進一步夯實。
　　王喆又指，２０２４年初，各項穩增長政策持續加碼，春節後各地政府亦通過一系列會議傳
遞穩經濟意願、提振市場主體信心。未來一段時間，前期各項政策落地見效情況應是關注重點，
政策在保障民生和改善預期等環節或需進一步發力。（ｅｙ）

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