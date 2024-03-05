《經濟通通訊社５日專訊》廣東省在走訪調研溫氏股份（深：３００４９８）、融捷股

（深：００２１９２）、億緯鋰能（深：３０００１４）等一批上市公司後，繼續開展第二輪走

訪上市公司工作，今日去到湯臣倍健（深：３００１４６）實地調研，以進一步加大對優質上市

公司的支持力度，協調解決企業在生產經營中遇到的實際困難和問題。

廣東證監局、珠海市政府及珠海市金灣區政府相關領導今日走進湯臣倍健調研，湯臣倍健相

關負責人介紹了公司經營情況、核心競爭力和中長期戰略規劃，分析了中國保健食品行業發展趨

勢及存在的短板和面臨的困難，並基於公司及行業發展需要，提出希望相關部門協調解決的一些

具體建議與訴求。參與走訪調研的各政府部門高度重視、主動對接企業提出的意見訴求，積極推

動解決有關困難和問題，為企業做優做強進一步提供有力政策支持和要素保障。

下一步，廣東省將持續組織開展上市公司走訪調研，面對面聽需求、解難題、辦實事，釋放

大力支持上市公司做優做強的信號，引導上市公司堅定發展信心，提升發展質量，以優秀經營業

績和良好企業形象提升公司投資價值。（ｓｌ）

