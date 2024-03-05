《經濟通通訊社５日專訊》深圳市地方金融管理局印發《深圳市關於金融支持供應鏈高質量

發展的實施意見》，提出鼓勵銀行機構為深圳市重點產業鏈研究專屬信貸產品，開辟金融服務綠

色通道，並鼓勵保險機構結合供應鏈場景開發各類信用保證保險業務等。

通知提出，要完善金融支持供應鏈的服務體系，因地制宜創新金融支持供應鏈服務模式等。

當中措施除了鼓勵銀行機構為深圳市重點產業鏈研究專屬信貸產品、鼓勵保險機構結合供應鏈場

景開發各類信用保證保險業務外，還包括研究建立產業支持導向、普惠小微導向的金融監管考評

機制；鼓勵銀行、保險機構深入供應鏈業務場景，依托核心企業和供應鏈服務平台主動靠前服務

，快速響應產業鏈的結算、融資、信用保險等綜合需求；鼓勵金融機構、核心企業、配套服務機

構加強信息協同和共享合作，在生產、流通、交易等各環節豐富金融產品，支持構建適用供應鏈

場景的中小企業數字信用體系和動態風控模式。

此外，支持福田區發揮金融和金融科技集聚優勢，規劃供應鏈金融特色平台；支持羅湖區發

揮黃金珠寶產業和商貿業優勢，打造黃金供應鏈金融特色園區；支持南山區發揮科技創新優勢，

建立供應鏈金融科創示範產業基地；支持鹽田區發揮港口基礎和保稅燃料加注優勢，圍繞大型船

舶設備與油氣貿易創新供應鏈金融發展模式；支持寶安區依托製造業產業鏈，打造粵港澳大灣區

先進製造業的供應鏈金融服務中心；支持龍崗區依托跨境電商優勢產業集群，打造粵港澳大灣區

跨境電子商務供應鏈金融服務示範平台等。（ｓｌ）

