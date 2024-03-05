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AH股新聞

05/03/2024 18:07

《汽車新勢力》上海、重慶等地政府推新一輪購車補貼，最高派１萬

　　《經濟通通訊社５日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）等車企開啟新一輪
價格戰之際，上海、重慶等地政府亦推出新一輪購車補貼，推動消費者換新車，補貼最高達１萬
元（人民幣．下同）。
　　其中，上海市商務委宣布，凡在今年１月１日至１２月３１日期間報廢或轉讓非營業性燃油
小客車，並在當地購買「國六Ｂ」燃油小客車新車，可申請一筆過２８００元購車補貼；期間報
廢或轉讓非營業性小客車，並購買純電動小客車新車，可申請的購車補貼高達１萬元。
　　河南省鶴壁經濟技術開發區則宣布，在今年３月５日至１５日期間，在區內新購５萬－３０
萬元乘用車，按銷售統一發票顯示金額給予５％補貼，最高不超過１萬元，先到先得，發完即止

　　重慶市的購車補貼政策，適用於今年３月５日至３１日期間在區內購買乘用車新車，並納稅
申報、完善上戶手續，按車價每輛給予最高３０００元現金補貼。補貼規模２０００萬元，資金
用完即止。
　　此外，海南海口市美蘭區商務局聯合中國銀聯海南分公司，依託聯雲閃付Ａｐｐ平台開展新
能源汽車購車補貼活動，計劃補貼車輛１４５輛，共計５１﹒５萬元。活動時間為今年３月１日
至３１日，每輛新車最高補貼５０００元消費券。
　　山東青島市城陽區則將於今年３月７日至３１日開展汽車消費補貼活動，凡當地購買新車並
完成機動車登記，最高可獲５０００元消費券補貼，需登錄雲閃付Ａｐｐ領取。（ｓｌ）

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