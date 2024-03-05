《經濟通通訊社５日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）等車企開啟新一輪

價格戰之際，上海、重慶等地政府亦推出新一輪購車補貼，推動消費者換新車，補貼最高達１萬

元（人民幣．下同）。

其中，上海市商務委宣布，凡在今年１月１日至１２月３１日期間報廢或轉讓非營業性燃油

小客車，並在當地購買「國六Ｂ」燃油小客車新車，可申請一筆過２８００元購車補貼；期間報

廢或轉讓非營業性小客車，並購買純電動小客車新車，可申請的購車補貼高達１萬元。

河南省鶴壁經濟技術開發區則宣布，在今年３月５日至１５日期間，在區內新購５萬－３０

萬元乘用車，按銷售統一發票顯示金額給予５％補貼，最高不超過１萬元，先到先得，發完即止

。

重慶市的購車補貼政策，適用於今年３月５日至３１日期間在區內購買乘用車新車，並納稅

申報、完善上戶手續，按車價每輛給予最高３０００元現金補貼。補貼規模２０００萬元，資金

用完即止。

此外，海南海口市美蘭區商務局聯合中國銀聯海南分公司，依託聯雲閃付Ａｐｐ平台開展新

能源汽車購車補貼活動，計劃補貼車輛１４５輛，共計５１﹒５萬元。活動時間為今年３月１日

至３１日，每輛新車最高補貼５０００元消費券。

山東青島市城陽區則將於今年３月７日至３１日開展汽車消費補貼活動，凡當地購買新車並

完成機動車登記，最高可獲５０００元消費券補貼，需登錄雲閃付Ａｐｐ領取。（ｓｌ）

