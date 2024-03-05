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AH股新聞

05/03/2024 09:25

【兩會焦點】李強：今年ＧＤＰ增長目標５％左右，赤字率３％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》十四屆全國人大二次會議在人民大會堂開幕
，國務院總理李強作任內首份政府工作報告。李強表示，今年發展主要預期目標為：國內生產總
值增長５％左右；城鎮新增就業１２００萬人以上，城鎮調查失業率５﹒５％左右；居民消費價
格漲幅３％左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量１﹒３萬億
斤以上；單位國內生產總值能耗降低２﹒５％左右，生態環境質量持續改善。
　　此外，赤字率擬按３％安排，赤字規模４﹒０６萬億元（人民幣．下同），比上年年初預算
增加１８００億元。預計今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模
２８﹒５萬億元，比上年增加１﹒１萬億元。擬安排地方政府專項債券３﹒９萬億元，比上年增
加１０００億元。
　
＊擬連續幾年發行超長期特別國債，今年起先發１萬億＊
　
　　同時，為系統解決強國建設、民族復興進程中一些重大項目建設的資金問題，從今年開始擬
連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發
行１萬億元。

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