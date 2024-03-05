《經濟通通訊社記者林小莉５日報道》十四屆全國人大二次會議３月５日在人民大會堂開幕

，國務院總理李強作任內第一份政府工作報告。他指出，過去一年，經濟社會發展主要目標任務

圓滿完成，國內生產總值增長５﹒２％，高於去年５％左右的目標。今年中國發展面臨的環境仍

是戰略機遇和風險挑戰並存，有利條件強於不利因素。

政府工作報告連續第二年將ＧＤＰ增長目標定於５％左右，赤字率擬按３％安排，低於外界

預期的３﹒５％亦低於去年３﹒８％的實際赤字率，但與上年目標持平，赤字規模４﹒０６萬億

元（人民幣．下同），比上年初預算增加１８００億元。報告同時計劃從今年開始連續幾年發行

超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行１萬億元。

此前外媒引述消息指，１萬億元超長期特別國債擬用於支持糧食、能源、供應鏈安全和新型

城鎮化。外媒並分析，特別國債重出江湖，將是中國財政政策繼續發力、支持經濟復甦的又一有

力舉措。特別國債是史上僅被動用三次的財政工具，過去均不計入當年財政赤字；對上一次是在

２０２０年發行，募集資金用於抗疫支出。



＊連續兩年未提「房住不炒」＊



至於政策方向，李強強調，今年積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要

靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。

房地產政策方面，提出對不同所有制房地產企業合理融資需求要一視同仁給予支持，促進房

地產市場平穩健康發展。要適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地

產發展新模式，加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需

求和多樣化改善性住房需求。這是中國政府工作報告連續兩年未提「房住不炒」。



＊城鎮調查失業率控制在５﹒５％左右＊



就業預期方面，報告將城鎮新增就業目標定於１２００萬人以上，城鎮調查失業率控制在

５﹒５％左右，兩個數字均與上年相同。居民消費價格漲幅目標則為３％左右，亦與上年一樣，

但上年全年ＣＰＩ增速僅得０﹒２％。報告還提出，糧食產量目標保持在１﹒３萬億斤以上；單

位國內生產總值能耗降低２﹒５％左右。

李強直言，實現今年預期目標並非易事，需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協

力。但他強調，上述預期目標綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要和可能。其中

ＧＤＰ增長預期目標為５％左右，就考慮了促進就業增收、防範化解風險等需要，並與「十四五

」規劃和基本實現現代化的目標相銜接，也考慮了經濟增長潛力和支撐條件，體現了積極進取、

奮發有為的要求。

此外，李強預計，今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模

２８﹒５萬億元，比去年增加１﹒１萬億元。擬安排地方政府專項債券３﹒９萬億元，比去年增

加１０００億元。

