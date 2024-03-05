《珠玉之論》繼早前人行降準向市場釋放長期資金１萬億元人民幣，以支持市場的流動性後

，中央匯金公司表示將持續加大增持交易型開放式指數基金規模與力度，而中證監亦表示將持續

協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更

大力度入市，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度，為Ａ股市場引入更多增長資金，全力維護

市場穩定運作。

除此之外，中證監表示對融券業務加強監管，包括暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為

上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結，嚴禁向利用融券實施日內回轉交易（

變相Ｔ＋０）的投資者提供融券，依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融

券業務平穩運行。預期相關措施可減輕沽空壓力，令股票市場逐步回穩，而近日Ａ股市場已逐步

回升。目前市場期望兩會或會推出更多刺激經濟及金融政策，倘若消息正面，將可利好投資氣氛

。《匯盈集團研究部主管 陳鳳珠》



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