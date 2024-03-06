《經濟通通訊社記者林雯婕６日北京專電》全國政協委員、上海交通大學中國發展研究院執

行院長陸銘在今年兩會上提出，中國新增獨角獸數量銳減，建議給予新興產業以政策空間，慎重

出台收縮性政策。

同時，應加強中央指導，促使地方政府數字經濟產業政策立足於當地比較優勢，避免政策重

點不突出，地區間協調不足等問題。

陸銘提到，據統計，２０２３年中國獨角獸數量雖以３１６家在全球位居第二，但過去一年

新增僅１５家，同期美國增加１７９家。未來中美之間數字經濟實力差距存在繼續擴大的趨勢。

他表示，獨角獸企業代表數字經濟創新能力和未來發展的方向，但當下數字企業創新與投資

活動卻正在減少。造成中國新增獨角獸企業數量銳減的原因很複雜，其中包括政策原因，「我們

有時會出台一些收縮性政策，導致企業不敢發展」，陸銘說，最終形成的結果是，大家都願意去

做一些比較安全的事情，對於有風險的領域不敢投入。

為進一步激發數字經濟市場活力，陸銘還建議，放寬多個重點領域的市場准入，明確重點敏

感行業和非敏感行業的區分管理，完善相關法律法規，以負面清單管理和法治化為基礎，促進民

營企業大膽投資。

在制度層面，應破除對於民營科技企業的隱形歧視，避免損害民營科技企業的活力與競爭力

，推動該領域的創新技術積累、帶動就業等。還要加大輿論宣傳力度，塑造民營科技企業相關典

型案例，積極協助民營企業和平台企業回應社會輿論關切，為民營企業營造良好的輿論環境。

