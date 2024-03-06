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AH股新聞

06/03/2024 15:48

【兩會焦點】中國太保高管建議提高個人養老金年費額度上限至２萬

　　《經濟通通訊社記者林雯婕６日北京專電》全國人大代表、太平洋醫療健康管理有限公司總
經理周燕芳在兩會期間提出，建議調增個人養老金年度繳費金額上限至２萬元（人民幣．下同）
，以加大個人養老金稅收優惠力度，提高稅收遞延的激勵效應，增加對中高收入年輕群體的吸引
力；同時建議向低收入群體提供稅收優惠，尤其是繳存期超過１５年的「９０後」年輕群體的個
人養老金帳戶發放財政補貼，鼓勵低收入年輕群體配置個人養老金、加強長期養老保障。
　　太平洋醫療健康管理有限公司是中國太保集團（０２６０１）（滬：６０１６０１）旗下醫
療健康領域子公司，周燕芳同時是中國太保戰略研究中心主任。
　　周燕芳表示，目前國內個人養老金繳存人數僅佔開戶人數的２２％，人均繳存金額僅約
２０００元，遠遠低於個人養老金帳戶１﹒２萬元的繳存上限，投資人數僅佔繳存人數的６２％
，存在「開戶熱投資冷、繳存意願不高」現象。
　　周燕芳另外還建議，針對年輕人差異化設計產品，提升個人養老金吸引力和靈活度，增加個
人養老金提前取出的條件，以滿足參與人在發生重大變故及特殊場景下的應急資金需求。具體而
言，可以考慮將本人及直系親屬的重大疾病、傷殘等特殊情況列為法定全額領取的條件。探索將
子女教育、贍養老人、償還債務等情形納入部分領取的範圍，以更好地平衡制度的剛性與靈活性
，提高帳戶資金的使用效率。
　　此外，她認為應優化服務流程，提供更多便捷可及的養老諮詢、養老金規劃的專業信息服務
，降低個人養老金的選擇門檻。

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