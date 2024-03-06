《經濟通通訊社記者林雯婕６日北京專電》全國人大代表、人民銀行上海總部副主任兼上海

市分行行長金鵬輝在今年兩會上提出兩項建議，一是盡快修訂《中國人民銀行法》，二是加快推

進《反洗錢法》審議發布相關工作。

在關於修訂《中國人民銀行法》的建議中，金鵬輝提出，２００３年修訂的《中國人民銀行

法》已不能完全適應新時期人民銀行履職需要。一方面，關於人民銀行職責的規定不適應現實履

職要求，與２０２３年９月發布的《關於調整中國人民銀行職責機構編制的通知》不盡一致。另

一方面，缺乏人民銀行履職工具和手段的規定，未體現健全貨幣政策與宏觀審慎政策雙支柱調控

框架，缺乏人民銀行維護金融穩定、管理金融市場、管理金融基礎設施等職責可以採取的措施和

手段等內容。因此，有必要盡快再次修訂。

他建議，在修訂中明確人民銀行開發和使用宏觀審慎管理工具的權力，並對宏觀、微觀審慎

管理分工予以明確。豐富貨幣政策工具，增加貨幣政策工具靈活性，保證貨幣政策調控科學合理

有效。建立宏觀審慎政策框架，明確宏觀審慎政策目標，以加強逆周期調節和穿透式監管為重點

，健全金融機構逆周期資本緩衝、風險準備金、壓力測試等宏觀審慎政策工具。

他還建議，要明確規定人民幣包括實物形式和數字形式，為發行數字貨幣提供法律依據；防

範虛擬貨幣風險，禁止任何單位和個人製作和發售數字代幣。同時，建議加大對金融違法行為的

處罰力度，規定對情節嚴重的違法行為可以加重處罰，提高罰款上限；對取得人民銀行許可的機

構增加責令暫停業務、吊銷許可證、市場禁入等處罰措施。

另外，在關於加快推進《反洗錢法》審議發布的建議中，金鵬輝認為，推進《反洗錢法》審

議發布為中國反洗錢工作高標準推進並順利通過新一輪反洗錢國際評估提供強力支撐。

