《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》全國人大舉行經濟主題記者會，商務部部長

王文濤表示，今年的外貿形勢，還是處於十分嚴峻的形勢。一方面，多個國際組織預計，

２０２４年全球經濟增速仍將低於歷史平均水平，外需下滑壓力還是很大。另一方面，也看到了

貿易保護主義、單邊主義抬頭，國際貨幣基金組織報告顯示，２０２３年全球實施了約３０００

項貿易限制措施，遠高於２０１９年的１１００項。ＷＴＯ預測今年全球貨物貿易量增速在

３﹒３％，遠低於往年歷史平均值４﹒９％。地緣沖突、全球「超級大選年」等外溢因素，也會

帶來很多不確定性。

另一方面，也有看到一些好的跡象。今年前兩個月，今年１－２月份進出口有望延續去年

１０月份以來的增長趨勢。當然，也預判３月份，去年３月份的基數比較高，可能會有一些回落

。總體看到這個趨勢在向上走，往年春節前出現的進出口小高峰，今年一直延續到春節期間，一

些中歐班列、遠洋貨輪、跨境電商和海外倉依然繁忙；不少企業出國參加展會、開拓市場，家電

、汽車等重點產品出口訂單好於預期。但也有一些需求偏軟，比如說手機、玩具、鞋靴等。去年

「新三樣」出口是增長３０％，預判可能是穩步發展的態勢。總體來看，外貿發展依托的產業基

礎、要素稟賦、創新能力在不斷增強，中國的出口商品正在向價值鏈上游攀升，而且中國積極主

動開放，進口市場機遇也在擴大，進出口都有很大潛力，外貿展現了較強的韌性。鞏固外貿外資

基本盤，有信心、有底氣。

