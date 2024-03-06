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AH股新聞

06/03/2024 17:46

【兩會焦點】財政部藍佛安：地方政府隱性債務規模逐步下降

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》全國人大舉行經濟主題記者會，財政部部長
藍佛安表示，經過各方協同努力，地方債務風險得到整體緩解，地方政府法定債務本息兌付有效
保障，隱性債務規模逐步下降，政府拖欠企業帳款清償工作取得積極進展，地方融資平台數量有
所減少，總體來看，目前中國地方政府債務風險總體可控。

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