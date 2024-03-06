《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》全國人大舉行經濟主題記者會，財政部部長
藍佛安表示，經過各方協同努力，地方債務風險得到整體緩解，地方政府法定債務本息兌付有效
保障，隱性債務規模逐步下降，政府拖欠企業帳款清償工作取得積極進展，地方融資平台數量有
所減少，總體來看，目前中國地方政府債務風險總體可控。
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
06/03/2024 17:46
【兩會焦點】財政部藍佛安：地方政府隱性債務規模逐步下降
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》全國人大舉行經濟主題記者會，財政部部長
藍佛安表示，經過各方協同努力，地方債務風險得到整體緩解，地方政府法定債務本息兌付有效
保障，隱性債務規模逐步下降，政府拖欠企業帳款清償工作取得積極進展，地方融資平台數量有
所減少，總體來看，目前中國地方政府債務風險總體可控。
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
上一篇新聞︰06/03/2024 17:46 《滬╱深股通》賽力斯為滬股通十大成交活躍股榜首
下一篇新聞︰06/03/2024 17:44 《神州金融》大摩中國資管業務裁員９％，全資控股在華業務後首次
06/03/2024 17:47 【兩會焦點】商務部：爭取盡快達成全球首個高標準數字貿易規則
06/03/2024 17:40 【兩會焦點】潘功勝：加強境外合作，推動離岸人幣市場健康發展
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰