《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》全國人大舉行經濟主題記者會，財政部部長

藍佛安表示，經過各方協同努力，地方債務風險得到整體緩解，地方政府法定債務本息兌付有效

保障，隱性債務規模逐步下降，政府拖欠企業帳款清償工作取得積極進展，地方融資平台數量有

所減少，總體來看，目前中國地方政府債務風險總體可控。

