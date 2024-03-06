《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



十四屆全國人大二次會議在京開幕

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第十四屆全國人民代表大會第二次會議５日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強作政府

工作報告中指出，過去一年，面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近

平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，

新冠疫情防控實現平穩轉段、取得重大決定性勝利，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成。



因地制宜發展新質生產力

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國家主席習近平５日下午在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要因

地制宜發展新質生產力。面對新一輪科技革命和產業變革，必須搶抓機遇，加大創新力度，培育

壯大新興產業，超前布局建設未來產業，完善現代化產業體系。發展新質生產力不是忽視、放棄

傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。



推進投資端改革，增強市場內在穩定性

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５日提請審議的政府工作報告提出，增強資本市場內在穩定性。專家認為，這明確了當前和下一

階段資本市場改革發展的重點，有助於進一步提振市場信心。





《上海證券報》



十四屆全國人大二次會議在京開幕

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第十四屆全國人民代表大會第二次會議５日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強作政府

工作報告中指出，過去一年，面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近

平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，

新冠疫情防控實現平穩轉段、取得重大決定性勝利，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成。



因地制宜發展新質生產力

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國家主席習近平５日下午在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要因

地制宜發展新質生產力。面對新一輪科技革命和產業變革，必須搶抓機遇，加大創新力度，培育

壯大新興產業，超前布局建設未來產業，完善現代化產業體系。發展新質生產力不是忽視、放棄

傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。



解讀政府工作報告１０大要點

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政府工作報告明確了今年經濟社會發展主要預期目標。其中，國內生產總值增長５％左右。東方

金誠首席宏觀分析師王青表示，考慮到基數因素影響，今年實現５％左右的經濟增長，意味著實

際經濟增長動能要強於去年。





《證券時報》



十四屆全國人大二次會議在京開幕

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第十四屆全國人民代表大會第二次會議５日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強作政府

工作報告中指出，過去一年，面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近

平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頂住外部壓力、克服內部困難，付出艱辛努力，

新冠疫情防控實現平穩轉段、取得重大決定性勝利，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成。



因地制宜發展新質生產力

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國家主席習近平５日下午在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要因

地制宜發展新質生產力。面對新一輪科技革命和產業變革，必須搶抓機遇，加大創新力度，培育

壯大新興產業，超前布局建設未來產業，完善現代化產業體系。發展新質生產力不是忽視、放棄

傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。



多位全國人大代表呼籲修訂《中國人民銀行法》

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作為確立中國人民銀行地位的法律，《中國人民銀行法》自１９９５年頒布實施以來，僅

２００３年經歷過一次大修。時至今日，人民銀行的履職環境、政策目標、工具手段已在適應經

濟轉型發展過程中發生較大變化，修訂完善《中國人民銀行法》正當其時。（ｌｃ）

