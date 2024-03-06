《鍾之日記》３月６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



恒指今早輕微高開，初段反覆偏軟，一度倒跌１７點，及後在科技股帶動下，港股掉頭向上

。恒指全日最多升３８２點，午後升幅收窄，收市報１６４３８，升２７５點或升１﹒７％，主

板成交近１０２４億元。恒指今日一舉收復５０天線（約１６１６６）和２０天線（約

１６３３２），上升動力十足，預料後市有力向上。



＊經濟保５有難度，滬指結束四連升＊



內地訂下今年經濟增長目標約５％，華爾街大行質疑難達成，滬深股市今早低開，深成指、

創業板指盤中曾跌１％，不過早市滬深３００ＥＴＦ成交續高企，能源及工業生產相關板塊帶升

三大指數，然而到了午後，滬深３００ＥＴＦ成交快速回歸沉寂，銀行、保險、白酒等板塊領跌

，拖累市況轉下，滬綜指跌０﹒２６％，終結四連升，報３０３９﹒９３點，但仍保持在逾三個

月高位左右；深市全日反覆，深成指收市跌０﹒２２％，創業板指軟０﹒０６％

兩市全日成交９３１７億元人民幣，中斷連續成交破萬億趨勢，按日大減１２﹒７％，陸股

通全日淨流出１４﹒６億元人民幣。

摩根士丹利發表報告指，考慮到地方財政問題，中國公布的財政支持措施不足以提振經濟，

其溫和刺激經濟措施將對該行預計的４﹒３％今年名義ＧＤＰ增速帶來下行風險，甚至可能產生

「債務－通貨緊縮循環」；瑞銀報告指，預計中國不會進行大規模貨幣寬鬆或出台大規模的直接

消費補貼，加上低基數效應消退及內地樓市下行持續，維持對２０２４年中國ＧＤＰ增速放緩至

４﹒６％的基準預測；至於野村更直接指出，中國政府要實現其目標將是一個挑戰，而低個位數

的財政支出增長對經濟增長「保５」幾乎沒有幫助。



＊阿里重啟轉崗利好，加強協同振股價＊



阿里巴巴（０９９８８）在核心業務協同及人員流動方面動作不斷，預計從本月中開始，淘

天集團和國際電商業務的員工恢復自由流動，近期已開始試點員工轉崗，毋須先辭職再申請加入

另一業務團隊，並可以延續工齡年資，避免不必要的人才流失。

物流菜鳥團隊亦進入淘寶天貓一同辦公，管理層一起向集團首席執行官吳泳銘匯報，目的可

能是為了配合近日開始實行的快遞業新規、提升送貨上門的客戶體驗。

另外，阿里原本計劃最先上市的三項業務，目前均出現變數。包括菜鳥推遲上市，直至投資

者的估值水平令阿里滿意再推動。盒馬暫緩上市，但仍尋求引入戰略投資者。至於阿里雲就放棄

分拆上市。

內部變革之餘，外部策略也有變，阿里巴巴與對手騰訊（００７００）進一步「拆牆」談合

作，旗下辦公軟件釘釘最新宣布，微信用戶毋須單獨下載打開釘釘客戶端，即可透過入會鏈接從

微信加入釘釘會議。

今日阿里巴巴收升約３﹒１％，同系阿里健康（００２４１）同漲３﹒１％；騰訊升

２﹒４％；另京東（０９６１８）績前表現強勢，收漲７﹒８％，市場預測其去年第四季收入近

３０００億元人民幣，按年升２％。



＊金價創新高，股民開淘金股＊



黃金價格創下歷史新高，紐約期金周二（５日）上漲１５﹒６美元，收每盎司２１４１﹒９

美元。內地多家黃金珠寶品牌亦上調零售金價，周大福（０１９２９）、潮宏基、六福珠寶

（００５９０）、周生生（００１１６）公布的境內足金首飾價格則均突破了每克６５０元人民

幣。

摩根士丹利發表研究報告指，金價觸及每盎司２１００美元以上新高，加上銅銷售增長強勁

，預計紫金礦業（０２８９９）未來３０天股價約有８０％機率上升，紫金（０２８９９）全日

股價飆６﹒２％，報１４﹒１元。

其他金礦股亦落鑊，山東黃金（０１７８７）升２％，靈寶黃金（０３３３０）升１﹒６％

，招金礦業（０１８１８）升１﹒４％；

本港零售金股同升，周生生升３﹒３％，周大福升３﹒２％，英皇鐘錶珠寶（００８８７）

升２﹒１％，六福集團（００５９０）則揚０﹒２％。









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