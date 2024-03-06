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AH股新聞

06/03/2024 08:40

【兩會焦點】習近平：發展新質生產力不是放棄傳統產業，防泡沫化

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家主席習近平５日下午在參加他所在的十
四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜
發展新質生產力。面對新一輪科技革命和產業變革，必須搶抓機遇，加大創新力度，培育壯大新
興產業，超前布局建設未來產業，完善現代化產業體系。發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產
業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。各地要堅持從實際出發，先立後破、因地制
宜、分類指導，根據本地的資源稟賦、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業、新模式、
新動能發展，用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智能化、綠色化。
　
＊支持民營經濟和民營企業發展壯大＊
　
　　習近平強調，江蘇發展新質生產力具備良好的條件和能力。要突出構建以先進製造業為骨幹
的現代化產業體系這個重點，以科技創新為引領，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來
產業培育，加強科技創新和產業創新深度融合，鞏固傳統產業領先地位，加快打造具有國際競爭
力的戰略性新興產業集群，使江蘇成為發展新質生產力的重要陣地。
　　習近平指出，要謀劃進一步全面深化改革重大舉措，為推動高質量發展、推進中國式現代化
持續注入強勁動力。圍繞構建高水平社會主義市場經濟體制，加快完善產權保護、市場准入、公
平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度。完善落實「兩個毫不動搖」的體制機制，支持民營經濟
和民營企業發展壯大，激發各類經營主體的內生動力和創新活力。深化科技體制、教育體制、人
才體制等改革，打通束縛新質生產力發展的堵點卡點。持續建設市場化、法治化、國際化一流營
商環境，塑造更高水平開放型經濟新優勢。

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