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AH股新聞

06/03/2024 08:40

【大國博弈】美議員促向中國汽車加徵重稅，第三國生產同例徵稅

　　《經濟通通訊社６日專訊》綜合外媒報道，美國共和黨籍參議員魯比奧（Ｍａｒｃｏ　
Ｒｕｂｉｏ）提出議案，要對中國進口車輛合共加徵高達２萬美元的關稅，以阻止其進入美國市
場，保護美國汽車行業。
　　魯比奧也建議，中國汽車廠商通過在墨西哥等第三地設廠生產的汽車，進口美國時須要支付
同等關稅。同時，美國要修訂美墨加協議，限制對該等車輛提供優惠。魯比奧認為，加徵關稅有
助遏抑平價中國車輛進入美國市場，保護美國廠商和工人。
　
＊歐盟擬對中國電動車海關登記，或徵追溯性關稅＊
　
　　另外，有報道指歐盟執委會計劃對進口中國電動汽車進行海關登記，這意味著歐盟完成調查
時，如果認為中國電動車享受不公平補貼，屆時這些汽車可能自登記之日起徵收關稅。該計劃可
能在幾天後會在歐盟官方公報上發布，登記將在發布次日開始實施。
　　根據歐盟執委會周二（５日）公布的一份文件顯示，有充分的證據顯示中國電動汽車獲得補
貼，自去年１０月正式啟動調查以來，歐盟進口量年增１４％。
　　據了解，該調查將於今年１１月結束，但歐盟可能在７月開始徵收臨時關稅。
　　對此，中國歐盟商會表示失望，認為中國汽車進口激增反映了歐洲對電動汽車的需求增長。
（ｒｙ）

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