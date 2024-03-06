《經濟通通訊社６日專訊》綜合外媒報道，美國共和黨籍參議員魯比奧（Ｍａｒｃｏ

Ｒｕｂｉｏ）提出議案，要對中國進口車輛合共加徵高達２萬美元的關稅，以阻止其進入美國市

場，保護美國汽車行業。

魯比奧也建議，中國汽車廠商通過在墨西哥等第三地設廠生產的汽車，進口美國時須要支付

同等關稅。同時，美國要修訂美墨加協議，限制對該等車輛提供優惠。魯比奧認為，加徵關稅有

助遏抑平價中國車輛進入美國市場，保護美國廠商和工人。



＊歐盟擬對中國電動車海關登記，或徵追溯性關稅＊



另外，有報道指歐盟執委會計劃對進口中國電動汽車進行海關登記，這意味著歐盟完成調查

時，如果認為中國電動車享受不公平補貼，屆時這些汽車可能自登記之日起徵收關稅。該計劃可

能在幾天後會在歐盟官方公報上發布，登記將在發布次日開始實施。

根據歐盟執委會周二（５日）公布的一份文件顯示，有充分的證據顯示中國電動汽車獲得補

貼，自去年１０月正式啟動調查以來，歐盟進口量年增１４％。

據了解，該調查將於今年１１月結束，但歐盟可能在７月開始徵收臨時關稅。

對此，中國歐盟商會表示失望，認為中國汽車進口激增反映了歐洲對電動汽車的需求增長。

（ｒｙ）

