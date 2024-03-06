《經濟通通訊社６日專訊》美國兩黨議員５日提出議案，要求中國公司字節跳動在大約六個

月內剝離ＴｉｋＴｏｋ，否則ＴｉｋＴｏｋ將於美國被禁。議員們認為，「像ＴｉｋＴｏｋ這樣

由外國對手控制的應用程序，對美國國家安全構成不可接受的風險。」

議案是由眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨議員加拉格爾（Ｍｉｋｅ

Ｇａｌｌａｇｈｅｒ）和委員會資深成員、民主黨眾議員克里斯納莫托西（Ｒａｊａ

Ｋｒｉｓｈｎａｍｏｏｒｔｈｉ），以及逾１２名眾議員聯署提出。

該議案給予字節跳動１６５天的時間剝離ＴｉｋＴｏｋ（該應用程式有超過１﹒７億美國人

使用），否則將會被強制從蘋果、谷歌及其他應用程式商店下架。該議案沒有提及要求個別人士

刪除ＴｉｋＴｏｋ。



＊議案賦權總統，可禁具影響力外國Ａｐｐ＊



據悉，議案須得到參眾兩院全體議員過半數支持，以及總統簽署後方才生效。參議院能源及

商務委員會預期周四就是否提呈有關議案進行表決。

該議案將賦予總統新的權力，以指定構成國安風險的應用程序，在拒絕剝離的情況下予以禁

令或限制。該權力將適用於「年度活躍用戶超過１００萬，且受外國對手實體控制」的應用程式

。

ＴｉｋＴｏｋ及字節跳動暫未就此發表評論。（ｒｙ）

