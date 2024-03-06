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AH股新聞

06/03/2024 15:06

騰訊字節紛推ＡＩ聊天產品，龍頭互聯網平台再戰ＡＩ社交

　　《經濟通通訊社６日專訊》內媒Ｔｅｃｈ星球報道，ＱＱ和抖音最近都推出了ＡＩ社交功能
和產品。日前，ＱＱ的ＡＩ對話功能已開啟測試，名為「ＡＩ聊天搭子」，由ＱＱ聯合築夢島、
混元助手合作打造。而抖音則是上線了一款名為「話爐」的ＡＩ社交ＡＰＰ，由字節跳動的
Ｆｌｏｗ部門開發。
　
＊用戶可揀選虛擬角色陪伴互動＊
　
　　ＱＱ內測的這款ＡＩ聊天搭子，實際上是一個ＡＩ角色互動產品，目前包含有陪伴、故事、
挑戰、ＭＢＴＩ、名人等不同類型的虛擬角色。用戶可選擇符合自己類型的虛擬角色，像平常與
好友那樣進行實時聊天。值得注意的是，普通ＱＱ用戶每天可以與這些虛擬角色聊１００條消息
，超級會員每天可以聊４００條消息。
　　至於抖音的「話爐」，是一款基於字節旗下雲雀大模型驅動的角色聊天產品，用戶可以與
ＡＩ角色實時聊天，支持文字輸入或語音輸入，虛擬角色會按照用戶提供的對話內容結合自身的
任務設定進行回覆。目前，話爐內置多種風格的智能體，比如言情、玄幻、猜謎等。
　
＊ＡＩＧＣ具自我訓練能力，引領社交領域變革＊
　
　　報道稱，微信登上國內社交「鐵王座」之後，十多年來也沒有一款能夠與之匹敵的社交產品
，但在ＡＩ加持下，社交競賽再次卷土重來。通過公開信息梳理，國內頭部互聯網平台在ＡＩ社
交賽道的產品布局多達９款，根據產品推出時間來看，從去年８月開始，頭部玩家每月至少有一
款ＡＩ社交產品面世。
　　一位行業人士表示，此前，ＡＩ在社交領域的應用集中在單一環節或場景的效率提升，即過
去ＡＩ社交更多指向ＡＩ輔助社交。而生成式ＡＩ（ＡＩＧＣ）實現突破性發展，其廣泛適用性
、驚人創造力和自我訓練等特點，帶來了社交領域的新變革。下一個「微信」是否將會在ＡＩ社
交中產生，值得期待。（ｒｙ）

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