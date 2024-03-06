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AH股新聞

06/03/2024 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２％，外資大行憂經濟增長保５難實現

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地訂下今年經濟增長目標約５％，然而國務院總理李強的最新
一份政府工作報告被形容為欠缺實質政策，外界分析指報告中提振經濟舉措的力度溫和，且過於
側重供給側，對提振內需方面著墨不多，通縮困擾仍存，讓經濟增長「保５」的目標變得像「空
中樓閣」一般。不過，中國財金官員將於今日盤後時段出席關於經濟主題的記者會，關注會上會
否釋放更多政策利好信息。
　　滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２％，報３０４１﹒７５點，深成指低開０﹒５３％，
創業板指低開０﹒６１％，科技、地產股走低。
　　摩根士丹利發表報告指，考慮到地方財政問題，中國公布的財政支持措施不足以提振經濟，
其溫和刺激經濟措施將對該行預計的４﹒３％今年名義ＧＤＰ增速帶來下行風險，甚至可能產生
「債務－通貨緊縮循環」；瑞銀報告指，預計中國不會進行大規模貨幣寬鬆或出台大規模的直接
消費補貼，加上低基數效應消退及內地樓市下行持續，維持對２０２４年中國ＧＤＰ增速放緩至
４﹒６％的基準預測；至於野村更直接指出，中國政府要實現其目標將是一個挑戰，而低個位數
的財政支出增長對經濟增長「保５」幾乎沒有幫助。
　　國家主席習近平昨日（５日）下午在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議
時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。
　　人行進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠３１４０億元，自３月１
日以來人行連續四個交易日共收水９０１０億元。（ｅｙ）

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