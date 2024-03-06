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AH股新聞

06/03/2024 11:43

《Ａ股行情》滬指半日升０﹒１２％，滬深３００ＥＴＦ交易量續高

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地訂下今年經濟增長目標約５％，然而國務院總理李強的最新
一份政府工作報告被形容為欠缺實質政策，外界分析指報告中提振經濟舉措的力度溫和，且過於
側重供給側，對提振內需方面著墨不多，通縮困擾仍存，經濟增長「保５」的目標難達成。中國
財金官員將於今日盤後時段出席關於經濟主題的記者會，關注會上會否釋放更多政策利好信息。
　　滬深股市今早低開，盡管兩會期間「新質生產力」成為關鍵詞，然而科技股紮堆的深成指、
創業板指盤中曾跌１％，不過早市各類能源相關板塊走高，煤炭、燃氣、風電、光伏等板塊集體
拉漲，加上工業股上漲，帶動Ａ股跌轉升，滬綜指半日拉鋸，收升０﹒１２％，報
３０５１﹒３５點，接近三個月高位；深成指倒升０﹒３４％，創業板指更升０﹒６５％。
　　兩市半日成交５７２５億元（人民幣．下同），較上日（５日）同時段成交再收縮超過一成
，全日成交守萬億規模有難度。
　　留意到滬深３００ＥＴＦ交易量繼續高企，如華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ成交額超過３０億
元，易方達滬深３００ＥＴＦ半日成交超過２３億元，華夏滬深３００ＥＴＦ成交額逾１２億元

　
＊鴻海料首季業績差，工業富聯跌近３％＊
　
　　鴻海２月收入按年下跌１２﹒３３％至３５２４億新台幣，四大業務中僅雲端業務顯著錄增
長，電腦終端產品及消費智能產品業務出現衰退。鴻海稱，由於去年首季在疫情過後恢復正常生
產，出貨增加導致比較基數較高，預期今年首季收入將出現按年跌幅。鴻海子公司工業富聯
（滬：６０１１３８）現價跌２﹒９％，報２２﹒１元。另外，工業富聯因工作內容調整，解聘
財務總監郭俊宏，由公司董事長、總經理鄭弘孟代行財務總監職責，強調事件並不會影響公司正
常運作。
　　部分蘋果概念股同挫，中石科技（深：３００６８４）跌２﹒６％，天音控股
（深：０００８２９）挫２﹒１％，然而部分龍頭股今早盤中倒升，如歌爾股份
（深：００２２４１）飆７﹒１％，藍思科技（深：３００４３３）升１﹒３％，立訊精密
（深：００２４７５）升１﹒１％。研究公司數據顯示，在２０２４年首六周，蘋果
ｉＰｈｏｎｅ在中國的銷量同比大跌２４％，市佔率下降至１５﹒７％，在所有手機品牌中排名
第四。（ｅｙ）

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