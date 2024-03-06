《經濟通通訊社６日報道》內地訂下今年經濟增長目標約５％，華爾街大行質疑難達成，滬

深股市今早低開，科技股紮堆的深成指、創業板指盤中曾跌１％，不過早市滬深３００ＥＴＦ成

交續高企，能源及工業生產相關板塊帶升，然而到了午後，滬深３００ＥＴＦ成交快速回落，銀

行、保險、白酒等板塊領跌，拖累市況轉下，滬綜指跌０﹒２６％，終結四連升，報

３０３９﹒９３點，但仍保持在逾三個月高位左右；深市全日反覆，深成指收市跌０﹒２２％，

創業板指軟０﹒０６％

兩市全日成交９３１７億元（人民幣．下同），中斷連續成交破萬億趨勢，按日大減

１２﹒７％，陸股通全日淨流出１４﹒６億元。

滬深３００ＥＴＦ交易量早段高企，午後稍見沉寂，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ成交額達

４５﹒７億元，恢復近日平均水平；易方達滬深３００ＥＴＦ全日成交２８﹒１億元，下午成交

額約５億元；至於華夏滬深３００ＥＴＦ全日成交額約１４億元，下午成交額只有２億元左右。



＊重磅內銀跌逾１％＊



留意到滬深３００指數今日跌０﹒４１％，跌幅顯著大於三大指數，反映重磅股出現回吐。

其中，六大行Ａ股中有五股跌幅超過１％，工商銀行（滬：６０１３９８）瀉２％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌１﹒８％，交通銀行（滬：６０１３２８）跌１﹒３％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌１﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒１％。

白酒股同領跌，今世緣（滬：６０３３６９）挫２﹒４％，瀘州老窖（深：０００５６８）

跌２﹒２％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒８％，水井坊（滬：６００７７９）跌

１﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）走低０﹒９％。



＊新質生產力找題材，人形機械人當炒＊



兩會期間「新質生產力」成關鍵詞，滬深科技股玩「大風吹」，昨日炒起「人工智能＋」，

今日則改炒人形機械人。豐立智能（深：３０１３６８）飆１５﹒７％，怡合達

（深：３０１０２９）升１０﹒７％，天奇股份（深：００２００９）、夏廈精密

（深：００１３０６）漲停，步科股份（滬：６８８１６０）升９﹒５％，新興裝備

（深：００２９３３）升８﹒８％。

ＡＩ概念回吐，思泉新材（深：３０１４８９）跌１０﹒２％，希荻微

（滬：６８８１７３）跌７﹒２％，誠邁科技（深：３００５９８）挫４﹒２％，天音控股

（深：０００８２９）跌３﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５５１﹒０５ －０﹒４１

上證綜合指數 ３０３９﹒９３ －０﹒２６ ４０１３﹒３５

上證Ａ股指數 ３１８６﹒７３ －０﹒２６

深證成份指數 ９３９５﹒６５ －０﹒２２ ５３０４﹒４８

深圳創業板指數 １８３２﹒５８ －０﹒０６

上證Ｂ股指數 ２６３﹒８４ －０﹒３９ ２﹒０６

深證Ｂ股指數 １０７２﹒６５ －０﹒１６ ０﹒５９

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