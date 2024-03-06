《經濟通通訊社６日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒２２％，報９３９５﹒６５點。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５２３﹒８２億元，
賣盤超買盤，淨流出１３﹒３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１４﹒６億元，昨流入一天後即轉流出
。（ｒｙ）
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06/03/2024 15:05
《深股通》深成指全日跌０﹒２２％，外資流入一天即轉流出
《經濟通通訊社６日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒２２％，報９３９５﹒６５點。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５２３﹒８２億元，
賣盤超買盤，淨流出１３﹒３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１４﹒６億元，昨流入一天後即轉流出
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