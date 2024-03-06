《經濟通通訊社６日專訊》據《澎湃新聞》報道，全國政協委員、中國廣核集團有限公司黨

委書記兼董事長楊長利，聯合其他１３位全國政協委員，在全國兩會期間提交了《關於將核電納

入我國綠色電力體系的提案》。楊長利表示，核電是所有清潔能源中碳排放最低的發電技術之一

，供應穩定可靠，但迄今未被納入中國綠證綠電體系，成為唯一被排除在該體系之外的非化石能

源，既不利於助力國家「雙碳」目標的實現，也不利於核電行業的長遠發展，核電在綠色市場的

定位亟待進一步明確。

為促進能源綠色低碳轉型發展，中國於２０１７年建立了綠色電力證書制度，向滿足條件的

風電和太陽能發電核發綠證，通過交易獲取綠色溢價，中國並於２０２１年試點啟動綠電交易，

翌年綠證核發及交易範圍進一步擴容，目前包括水電在內的可再生能源都在綠證核發範圍。



＊呼應歐美環保聲浪，綠電受出口廠商青睞＊



能否獲得中國頒布的「綠證」，對於核能企業而言至關重要，因為出於對環保的日益關注，

近年來跨國企業和出口型企業愈發趨向於使用綠電生產，以增強產品競爭力，但核電缺乏權威證

明其低碳電力屬性，相當於將核電與化石能源放在同等地位對待，降低了用戶購買核電的積極性

。

雖然有意見認為核電屬於綠色能源，然而核電廠需要利用十分稀有的鈾２３５以產生熱力發

電，因此核電並不符合可再生能源的定義，而且外界一直關注核電廠的安全問題，核泄漏可能會

導致生態災難，因此不少環保人士對核能發電持否定態度。

國家能源局去年８月曾表示，考慮到國內外對核電、天然氣發電核發綠證還有不同認識，暫

不核發綠證。（ｅｙ）

