《經濟通通訊社６日專訊》中國官員在兩會期間重點提到新質生產力，華安證券策略首席分

析師劉超對內媒表示，新質生產力的核心是提高全要素生產力。隨著市場對新質生產力的理解越

來越全面，投資者圍繞新質生產力去拓展投資的領域會越來越多。他認為，當前時點，市場對新

質生產力的理解處於初期階段，該階段新質生產力所衍生出來的直接相關的方向可能率先有機會

表現，例如半導體設備、工業母機、產業機器人等。

新質生產力，是２０２３年９月中共總書記習近平在黑龍江考察調研期間首次提到的新的詞

匯，強調整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。

習近平昨日（５日）下午在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，

要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。發展新質生產力不是忽視、放

棄傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。各地要堅持從實際出發，先立後破

、因地制宜、分類指導，根據本地的資源稟賦、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業、

新模式、新動能發展，用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智能化、綠色化。

（ｅｙ）

