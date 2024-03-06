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AH股新聞

06/03/2024 11:43

《中國要聞》瑞幸咖啡５億成立食品公司，業務包括茶葉製品生產

　　《經濟通通訊社６日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，瑞幸咖啡食品（廈門）有限公司近日成立，
法定代表人為夏偉，註冊資本５億元（人民幣．下同），經營範圍含食品生產、飲料生產、茶葉
製品生產、農產品初加工服務、包裝材料及製品銷售、非居住房地產租賃等。
　　股東信息顯示，該公司由瑞幸供應鏈管理（廈門）有限公司全資持股。瑞幸供應鏈管理（廈
門）有限公司剛在今年１月成立，法定代表人為夏偉，註冊資本１億美元，經營範圍含供應鏈管
理服務、食品進出口、自有資金投資的資產管理服務、茶葉製品生產等。股東信息顯示，該公司
由Ｌｕｃｋｉｎ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｉｎｇ　（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）　Ｌｉｍｉｔｅｄ
全資持股。
　　今年春節假期過後，許多消費者發現瑞幸每周「９﹒９元喝一杯」優惠券活動「縮水」，不
再是全場飲品均可使用９﹒９元優惠券，只剩８款指定飲品可用。有關情況隨即引起熱議，瑞幸
咖啡及後以上新方式增加兩款９﹒９元單品。瑞幸咖啡競爭對手庫迪咖啡則乘勢出擊，上月底推
出「全場９﹒９不限量」促銷活動，為期三個月。
　　瑞幸咖啡每周「９﹒９元喝一杯」活動始於２０２３年４月。有內媒指出，２０２３年８月
，瑞幸咖啡董事長兼ＣＥＯ郭謹一表示，該活動反響超預期，因此決定常態化進行，至少持續兩
年。（ｓｌ）

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