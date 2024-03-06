《經濟通通訊社６日專訊》自１月２６日起持續４０天的春運昨日（５日）結束。交通運輸

部表示，今年春運４０天全社會跨區域人員流動量預計超８４億人次。期間，鐵路客運量預計完

成４﹒８億人次；公路人員流動量預計完成７８﹒３億人次，其中高速公路及普通國省道非營業

性小客車人員出行量預計完成６７﹒２億人次，在全社會跨區域人員流動量中佔比約８０％；水

路客運量預計完成２９００萬人次；民航客運量預計完成８３００萬人次。

國鐵集團表示，２０２４年鐵路春運多項運輸指標創歷史最好水平。全國累計發送旅客

４﹒８４億人次，日均發送１２０８﹒９萬人次，同比增長３９％，較２０１９年同期增長

１８﹒８％，其中２月１７日（大年初八）發送旅客１６０６﹒７萬人次，創春運單日旅客發送

量歷史新高；國家鐵路累計發送貨物３﹒９５億噸，保持高位運行。

民航局表示，２０２４年春運期間，全國民航累計運輸旅客８３４５萬人次，日均超過

２０８﹒６萬人次，較２０２３年春運增長５１﹒１％，較２０１９年增長１４﹒５％，旅客運

輸量創歷史新高；累計保障航班６８﹒３萬班，日均保障超過１﹒７萬班，較２０２３年春運增

長２７﹒４％，較２０１９年增長２﹒７％。２月１４日（大年初五）起，連續五天單日旅客量

超過２３０萬人次，２月１５日單日旅客運輸量更創歷史新高，達２３６﹒５萬人次。春節假期

後，整體市場客流逐漸回落，元宵節後迎來出行小高峰。（ｓｌ）

