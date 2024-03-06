  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

06/03/2024 14:22

《中國要聞》４０天春運結束８４億人次流動，鐵路民航載客創紀錄

　　《經濟通通訊社６日專訊》自１月２６日起持續４０天的春運昨日（５日）結束。交通運輸
部表示，今年春運４０天全社會跨區域人員流動量預計超８４億人次。期間，鐵路客運量預計完
成４﹒８億人次；公路人員流動量預計完成７８﹒３億人次，其中高速公路及普通國省道非營業
性小客車人員出行量預計完成６７﹒２億人次，在全社會跨區域人員流動量中佔比約８０％；水
路客運量預計完成２９００萬人次；民航客運量預計完成８３００萬人次。
　　國鐵集團表示，２０２４年鐵路春運多項運輸指標創歷史最好水平。全國累計發送旅客
４﹒８４億人次，日均發送１２０８﹒９萬人次，同比增長３９％，較２０１９年同期增長
１８﹒８％，其中２月１７日（大年初八）發送旅客１６０６﹒７萬人次，創春運單日旅客發送
量歷史新高；國家鐵路累計發送貨物３﹒９５億噸，保持高位運行。
　　民航局表示，２０２４年春運期間，全國民航累計運輸旅客８３４５萬人次，日均超過
２０８﹒６萬人次，較２０２３年春運增長５１﹒１％，較２０１９年增長１４﹒５％，旅客運
輸量創歷史新高；累計保障航班６８﹒３萬班，日均保障超過１﹒７萬班，較２０２３年春運增
長２７﹒４％，較２０１９年增長２﹒７％。２月１４日（大年初五）起，連續五天單日旅客量
超過２３０萬人次，２月１５日單日旅客運輸量更創歷史新高，達２３６﹒５萬人次。春節假期
後，整體市場客流逐漸回落，元宵節後迎來出行小高峰。（ｓｌ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金