《經濟通通訊社６日專訊》中國海關總署料於明日（７日）公布１－２月貿易數據。國家發

改委主任鄭柵潔今日下午在十四屆全國人大二次會議的記者會上透露，據海關初步統計，前兩個

月出口增長１０％左右。



＊機構：美元計中國首兩月出口增速降至１﹒９％＊



《路透》則綜合約３０家機構預估中值顯示，中國１－２月以美元計價出口同比增１﹒９％

，增速比前值（去年１２月）放緩０﹒４個百分點，外貿形勢仍複雜嚴峻；而受益於低基數效應

，進口同比增速料從０﹒２％攀升至１﹒５％；貿易順差料為１０３７億美元，前值７５３﹒４

億美元。

《路透》引述巴克萊銀行認為，區域貿易表現惡化等因素影響下，中國１－２月出口同比增

速將放緩至１％；而因為去年基數較低，預計１－２月進口增速將同比增長２％。

財通證券宏觀首席分析師陳興指出，２月製造業ＰＭＩ新出口訂單指數降至４６﹒３，指向

外需有所走弱，綜合考慮去年同期基數走低，預計１－２月出口同比增速略回落至１﹒７％。他

並稱，今年初以來，鐵礦石價格持續下行，而國際油價有所上漲，去年同期基數走低背景下預計

進口同比增速上行至１﹒８％。



＊春節前提早出口，高盛料首兩月出口增５％＊



不過，高盛表示，中國出口商傾向於在春節前提前出口，而今年春節日期較晚，１－２月合

計出口增長趨強。近期財新製造業ＰＭＩ優於國家統計局製造業ＰＭＩ也意味著出口增長強勁，

預計今年前兩個月出口將同比增長５％。該行並稱，春節假期對進口增長的干擾則小得多，但今

年１－２月工作日較去年同期有所增加，料將推動進口同比增長２％。（ｓｌ）

