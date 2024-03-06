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AH股新聞

06/03/2024 16:18

【兩會焦點】鄭柵潔：設備更新需求巨大，市場規模料超５萬億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家發改委主任鄭柵潔在十四屆全國人大二
次會議經濟主題記者會上表示，推動大規模設備更新和消費品的以舊換新，既惠民又利企，是一
個重大利好。他以設備為例，指去年中國工業、農業等重點領域的設備投資規模已達到約４﹒９
萬億（人民幣．下同），隨著高質量發展的深入推進，設備更新的需求會不斷擴大，初步估算，
「是在５萬億以上的巨大市場」。
　　從耐用消費品來看，去年底中國民用汽車的保有量已達３﹒３６億輛，雪櫃、洗衣機、冷氣
機等主要品類的家電保有量超過３０億台，因此汽車、家電更新換代也能創造萬億規模的市場空
間。不論是設備還是耐用消費品，以舊換新的巨大的市場空間，都會帶來巨大的發展機遇，大有
可為。
　　鄭柵潔並透露，最近國家發改委會同有關部門研究制定系統性的政策文件，即推動大規模設
備更新和消費品以舊換新行動方案，總體來看有四大專項行動，包括設備更新、消費品以舊換新
、回收循環利用和實施標準的提升。其中，在設備更新行動方面，重點聚焦七大領域，包括工業
、農業、建築、教育、交通、文旅、醫療等領域。他強調，設備更新換代需求巨大。

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