《經濟通通訊社記者林雯婕６日北京專電》港區人大代表、希瑪眼科（０３３０９）董事長

林順潮今年在兩會上提出了多項建議，包括促進香港與內地的醫療融合、進一步放開「港澳藥械

通」、加強青少年近視防控工作等。

其中，在推動兩地醫療融合方面，林順潮表示，香港的醫療水平位居世界前列，具備獨特的

優勢。他期望香港能發揮這一優勢，引領提升粵港澳大灣區的整體醫療水平與國際接軌。在此過

程中，可以採取多種措施促進兩地在醫療互通，包括向香港長者發放醫療券，使他們能夠更方便

地在內地就醫，以及進一步推進「港澳藥械通」項目等。



＊愛康健最快第三季接受長者醫療券使用＊



近期，香港政府已將７家位於大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，其中

就包括希瑪眼科旗下的深圳愛康健口腔醫院。林順潮在接受《經濟通通訊社》採訪時透露，愛康

健口腔醫院目前正在進行系統準備，預計今年三季度將正式接受醫療券的使用。為了更好地服務

香港患者，醫院還計劃增加講廣東話的醫生，以適應患者的語言習慣。



＊建議大灣區藥械通機制與海南看齊＊



在「藥械通」方面，現行的規定是在香港註冊使用的藥品才可以在廣東省的１９家醫療機構

申請使用，但有很多國際藥廠的新藥並沒有在香港註冊，因此無法通過「藥械通」惠及內地患者

；而參照海南自貿港的政策，新藥只要在美國或者歐洲註冊使用後，就可以在海南申請使用，這

樣藥品範圍就會大很多。所以，他建議把大灣區藥械通機制與海南看齊，這對廣東省病人用藥來

說是個大好事。

林順潮相信，香港和內地的醫療融合將為患者帶來更多的選擇，無論是香港病人到大灣區就

醫，還是大灣區或內地病人來港接受醫療服務，都將更加便捷。他又建議政府推出醫療簽證並推

廣醫療旅遊，這不僅能夠便利內地或境外人士來港進行醫療服務，也能為香港經濟帶來積極的影

響。



＊建議為香港醫生開設通關綠色通道＊



希瑪醫療集團正與深圳市羅湖區的合作打造深圳首個「港式口岸醫院」，位於羅湖口岸附近

，佔地面積超過萬平方米。這家醫院預計將於今年７月正式投入服務。

林順潮指出，在深港兩地的醫療融合下，該醫院擁有港式的醫療管理和服務，同時亦遵循內

地的法規。香港的專家醫生會到口岸醫院參與管理和培訓工作，也會提供專業服務，如影像報告

撰寫等，不過收費可能要貴過內地醫生。由於內地的人力成本和租金相對較低，各項專科服務的

價格有望低於香港私家醫院的收費。

不過，由於多數香港醫生去內地執業需要每日往返深圳，林順潮就建議政府考慮為香港醫生

開設通關的綠色通道，以便利他們的日常工作和生活。

