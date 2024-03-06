《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人民銀行行長潘功勝在全國人大經濟主題記

者會上表示，目前人民幣是全球第四位支付貨幣、第三位貿易融資貨幣和第五位外匯交易貨幣。

人行將繼續完善跨境人民幣政策，健全人民幣跨境支付系統，優化人民幣清算行全球布局，加強

與境外貨幣當局的貨幣合作，穩步推動離岸人民幣市場健康發展。

人行並將統籌推進跨境貿易投融資便利化、人民幣國際化與國際金融中心建設。推動商業銀

行外匯業務展業改革，提升商業銀行內控能力和科技賦能，從之前以單證審核為主，向強化事前

盡職調查和事後風險監測轉變，便利經營主體跨境貿易、投融資等。



＊繼續加強境內外金融市場互聯互通＊



此外，人行將擴大金融領域的制度型開放。在有序推進金融服務業開放方面，人行將會同其

他金融管理部門積極改善政策環境，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業，並支持中

國金融機構走出去，拓展國際市場。同時，穩步擴大金融市場雙向開放。截至２０２４年１月末

，境外投資者已連續１２個月淨買入中國債券，累計淨買入１﹒８萬億元人民幣。人行將繼續加

強境內外金融市場互聯互通，吸引更多投資者投資中國金融市場；支持優質中資企業到境外上市

、發債融資，鼓勵中國主權財富基金、金融機構及其他經營主體對外投資。

