《經濟通通訊社６日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，２月銷售
量約７﹒１萬輛，升４﹒１％，首兩個月銷售量約１７﹒５萬輛，升３４﹒９％，其中２月海外
銷售３萬輛，首兩個月累計銷售５﹒７萬台，而２月新能源車銷售１﹒２萬輛，首兩個月累計銷
售３﹒７萬輛。
該集團指，２月產量約６﹒２萬輛，跌１７﹒６％，首兩個月產量約１５﹒８萬輛，升
２１﹒３％。（ｗｈ）
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
06/03/2024 07:53
《國企紅籌》長城汽車（０２３３３）２月銷量逾７萬輛升４％
《經濟通通訊社６日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，２月銷售
量約７﹒１萬輛，升４﹒１％，首兩個月銷售量約１７﹒５萬輛，升３４﹒９％，其中２月海外
銷售３萬輛，首兩個月累計銷售５﹒７萬台，而２月新能源車銷售１﹒２萬輛，首兩個月累計銷
售３﹒７萬輛。
該集團指，２月產量約６﹒２萬輛，跌１７﹒６％，首兩個月產量約１５﹒８萬輛，升
２１﹒３％。（ｗｈ）
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解
上一篇新聞︰06/03/2024 07:53 《國企紅籌》贛鋒鋰業（１７７２）擬最多七千萬美元入股鋰鹽公司
下一篇新聞︰06/03/2024 07:52 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
06/03/2024 07:53 百濟神州（０６１６０）投資醫療開發軟件，持近４６％股權
05/03/2024 18:07 《汽車新勢力》上海、重慶等地政府推新一輪購車補貼，最高派１萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰