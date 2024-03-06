  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

06/03/2024 07:53

《國企紅籌》長城汽車（０２３３３）２月銷量逾７萬輛升４％

　　《經濟通通訊社６日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，２月銷售
量約７﹒１萬輛，升４﹒１％，首兩個月銷售量約１７﹒５萬輛，升３４﹒９％，其中２月海外
銷售３萬輛，首兩個月累計銷售５﹒７萬台，而２月新能源車銷售１﹒２萬輛，首兩個月累計銷
售３﹒７萬輛。
　　該集團指，２月產量約６﹒２萬輛，跌１７﹒６％，首兩個月產量約１５﹒８萬輛，升
２１﹒３％。（ｗｈ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

上一篇新聞︰06/03/2024 07:53  《國企紅籌》贛鋒鋰業（１７７２）擬最多七千萬美元入股鋰鹽公司

下一篇新聞︰06/03/2024 07:52  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

06/03/2024 07:53  百濟神州（０６１６０）投資醫療開發軟件，持近４６％股權

05/03/2024 18:07  《汽車新勢力》上海、重慶等地政府推新一輪購車補貼，最高派１萬

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金