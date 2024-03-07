《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》十四屆全國人大二次會議舉行外交主題記者

會，外交部長王毅回答中外記者提問。就美方仍持續對華增加貿易和科技限制，中方認為這一趨

勢是否會有所轉變，王毅回應，舊金山會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，但不得不指

出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣

翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。



＊王毅四問美國：信譽、自信、公理、公平競爭何在＊



王毅稱，美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到「中國」這兩個

字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理

何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？

美國面對的挑戰在自身，而不在中國。如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。中方敦

促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把

承諾落到實處。同中方一道，推動中美關係走上穩定、健康、可持續的發展軌道。

他表示，「我們始終願意與美方加強對話溝通，推進各界人士友好往來，架起更多相互了解

的橋梁，消除不必要的誤解和偏見。我們相信，雙方完全可以找出一條兩個不同大國在這個世界

上的正確相處之道。」

