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AH股新聞

07/03/2024 11:00

【兩會焦點】王毅：美方對華錯誤認知仍延續，打壓手段花樣翻新

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》十四屆全國人大二次會議舉行外交主題記者
會，外交部長王毅回答中外記者提問。就美方仍持續對華增加貿易和科技限制，中方認為這一趨
勢是否會有所轉變，王毅回應，舊金山會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，但不得不指
出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣
翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。
　
＊王毅四問美國：信譽、自信、公理、公平競爭何在＊
　
　　王毅稱，美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到「中國」這兩個
字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理
何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？
　　美國面對的挑戰在自身，而不在中國。如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。中方敦
促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把
承諾落到實處。同中方一道，推動中美關係走上穩定、健康、可持續的發展軌道。
　　他表示，「我們始終願意與美方加強對話溝通，推進各界人士友好往來，架起更多相互了解
的橋梁，消除不必要的誤解和偏見。我們相信，雙方完全可以找出一條兩個不同大國在這個世界
上的正確相處之道。」

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