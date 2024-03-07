《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》十四屆全國人大二次會議舉行記者會，外交

部長王毅表示，世界多極化和經濟全球化是人類社會發展的大趨勢，但各方對需要甚麼樣的多極

化和全球化，看法並不一致。中方的主張是，應當實現平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟

全球化。



＊不能再允許個別或少數大國壟斷國際事務＊



他表示，平等的多極化，是要體現各國權利平等、機會平等、規則平等，不能再允許個別或

少數大國壟斷國際事務，不能再允許以所謂實力地位把國家分成三六九等，不能再允許誰的拳頭

大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裏。要確保國家不分大

小、強弱，都能在多極化進程中平等參與，享受權利，發揮作用。

有序的多極化，是要共同恪守聯合國憲章宗旨和原則，共同堅持普遍認同的國際關係基本准

則。多極化不是陣營化，更不是碎片化、無序化，各國都要在以聯合國為核心的國際體系內行事

，都要在全球治理的進程中合作。



＊是要做大並分好經濟發展的蛋糕＊



普惠的全球化，是要做大並分好經濟發展的蛋糕，讓不同國家、不同階層、不同人群都能參

與並享有經濟社會發展的成果，妥善解決國家間和各國內部的發展失衡問題，實現共同發展、共

同繁榮。

包容的全球化，是要支持各國走出符合自身國情的發展道路，不搞發展模式的單一化，摒棄

損人利己的單邊主義、保護主義，維護全球產業鏈供應鏈的穩定暢通，保持全球經濟增長活力與

動力。

