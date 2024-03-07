《經濟通通訊社記者林雯婕７日北京專電》瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤

今日在媒體分享會上表示，今年政府工作報告中提出的經濟目標５％是比較進取的，而提出的宏

觀政策力度比較溫和。房地產政策目前的力度不夠，還需繼續加碼。

她說，在宏觀政策上，有一個亮點是報告明確未來幾年都會有１萬億元（人民幣．下同）的

特別國債，用於國家重大戰略項目建設，這是超預期的。這樣來看，今年顯性的財政政策比去年

更加積極，增廣財政赤字率（包含預算內和預算外）擴張幅度將超過ＧＤＰ的１％，去年是０。

貨幣政策進一步寬鬆仍有空間，瑞銀預計今年人行會降息１０－２０個點子，還有５０個點

子的降準空間，房貸按揭利率有下調的可能，首付也會下調。人行會繼續用流動性的工具保障流

動性充裕，包括３０００－５０００億元的ＰＳＬ用來支持三大工程的資金。預計今年信貸增長

９﹒５％－９﹒６％左右。

汪濤強調，目前來看，房地產政策目前的力度不夠，還需繼續加碼，包括加大對房地產開發

商的信貸支持、進一步推動債務重組，加大對「保交樓」的資金支持，支持地方政府直接購買更

多市場住房庫存等。不過，這些政策可能只有在房地產市場進一步下行和更多風險事件暴露之後

才會出台。

總的來說，從今年的政府工作報告中可以看到，政府在平衡短期穩增長和長期經濟轉型之間

的問題。相比進一步刺激經濟增長，政府更多強調了目前經濟所面臨的結構性變化，並提出了推

進經濟轉型的結構性政策。報告強調，要大力推進現代化產業體系建設和培育新增長動能，包括

制造業技術改造升級，推動科技自立自強和教育體系建設，推進數字經濟發展等。

