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AH股新聞

07/03/2024 14:48

【兩會焦點】前統計局長寧吉喆：應增逆周期調節，千方百計擴內需

　　《經濟通通訊社記者林雯婕７日北京專電》今天全國政協十四屆二次會議舉行第二次全體會
議，１４位委員進行大會發言，其中包括前國家統計局局長、現任全國政協經濟委員會副主任、
中國國際經濟交流中心副理事長寧吉喆。
　　寧吉喆表示，今年的經濟發展仍面臨不少困難挑戰，一是外部壓力和內部困難並存，外部環
境不穩定不確定因素增多，國內大循環存在堵點。二是宏觀問題和微觀問題並存，供求總量失衡
，企業增產不增收。三是周期性矛盾和結構性矛盾並存，有效需求不足，部分行業產能過剩。四
是實際困難和信心不足並存，部分企業經營困難，社會預期偏弱。
　　他認為，中國要保持５％左右的經濟增長率，則必須強化逆周期調節，建議加大宏觀調控力
度，實施積極財政政策，擴大財政支出規模，增加地方專項債券規模，增加中央預算內投資規模
，發行超長期特別國債，落實好結構性減稅降費政策，必要時把儲備政策投入實際操作。
　　寧吉喆亦強調，中國必須千方百計擴大內需，開拓城鄉和區域發展空間，「唯有擴大內需，
才能發揮人口規模巨大的中國式現代化優勢」，同時要全面擴大新型消費、傳統消費、恢復性消
費為基礎拉動經濟增長。

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