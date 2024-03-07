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AH股新聞

07/03/2024 15:54

【兩會解讀】瑞銀孟磊：中國資本市場監管將非常強勁，大盤股跑贏

　　《經濟通通訊社記者林雯婕７日北京專電》瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊今日在媒體分
享會上表示，中證監主席吳清在６日舉行的全國人大記者會上表示，要嚴禁以圈錢為目的的融資
ＩＰＯ，意味著未來會看到在監管非常強勁。過去兩三年ＩＰＯ註冊制蓬勃發展，二級市場有很
多流動性在ＩＰＯ過程中被抽走，導致了投資和融資的天平不平衡。所以在這樣的背景下，
ＩＰＯ略微做出放緩，在經濟和股票市場完全走出下一輪行情之前，這樣的一些戰術性的舉措會
非常有利於一二級市場的平衡，也有利於投融資的天平兩端的平衡。
　　他表示，強監管下，會有更多不符合上市條件的企業退市。對於投資者來說要盡量規避一些
基本面出現比較大問題或者說出現財務造假可能性風險的公司。從市場風格來說有可能高質量跑
贏低質量，大盤股跑贏一些小微盤股。
　　其次，吳清還提到了對於不分紅的公司會採取更多的硬措施，鼓勵更多上市公司提高分紅。
瑞銀認為，未來更多上市公司，尤其是國有企業現金流充沛的，對估值有訴求的企業開始做更多
的分紅，這對投資者非常有利。
　　第三，吳清提到，Ａ股市場發生劇烈震盪時，流動性出現相對來說大幅收縮的背景下，監管
該出手就果斷出手，這在今年一月份已經明顯的看到。所以瑞銀認為，監管對於呵護中小投資者
、呵護股票市場平穩是非常有決心的。
　　最後一點，嚴格規範減持、防假打假。長期投資者非常害怕投資的公司被減持，或者上市公
司以圈錢為目的的、甚至作假賬。如何破除長線資金的顧慮呢？就是規範減持、防假打假，使做
假的企業不能上市、不能圈錢，規範減持、強調投資者為本、增大分紅回報，這樣的狀態下才會
有更多的長線資金願意進入股票市場，這個時候正向循環才會開始，有更多的長線資金進入股票
市場。

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