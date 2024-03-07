《經濟通通訊社７日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５３１﹒７６億元，賣盤超買盤，額度全日反增１１﹒７６億元，佔每日額度２﹒３％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９９﹒４１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２０﹒５９億元，佔每日額度４﹒９％。
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07/03/2024 16:26
《深港通》北向額度全日反增１１﹒８億，南向使用２０﹒６億
《經濟通通訊社７日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５３１﹒７６億元，賣盤超買盤，額度全日反增１１﹒７６億元，佔每日額度２﹒３％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９９﹒４１億元，買盤超賣
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