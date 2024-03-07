《經濟通通訊社７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，根據
公司初步統計，２０２４年２月，集團按合併報表口徑完成發電量約１０５﹒１萬兆瓦時，按年
減少８﹒３３％。截至２０２４年２月２９日，累計完成發電量約２５５﹒４萬兆瓦時，按年減
少４﹒４％。（ｂｎ）
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07/03/2024 18:07
新天綠色能源：２月集團按合併報表口徑完成發電量減少８﹒３３％
《經濟通通訊社７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，根據
公司初步統計，２０２４年２月，集團按合併報表口徑完成發電量約１０５﹒１萬兆瓦時，按年
減少８﹒３３％。截至２０２４年２月２９日，累計完成發電量約２５５﹒４萬兆瓦時，按年減
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