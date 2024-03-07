《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



積極建言資政廣泛凝聚共識，助力中國式現代化建設

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國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協會議的民革、科技界、環境資源界委員，並參加聯

組會，聽取意見和建議。他強調，人民政協各黨派、各團體、各族各界各方面人士要圍繞二十大

提出的重大戰略任務和中央經濟工作會議部署，深入調查研究，積極建言資政，廣泛凝聚共識，

助力中國式現代化建設。



中證監：增強投資者對市場的信心和信任

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中證監主席吳清昨日在人大經濟主題記者會上詳細闡述了關於做好資本市場監管、提高上市公司

質量、增強資本市場內在穩定性的思路和重點。他表示，監管工作的重點要突出「強本強基」、

「嚴監嚴管」。



提高上市公司質量夯實資本市場之基

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多位專家表示，提高上市公司質量是資本市場平穩發展的內在要求。提高上市公司質量，應支持

上市公司注入優質資產、開展市場化併購重組，激發經營活力，還應深化退市機制，加速優勝劣

汰，並引導上市公司通過回購註銷、加大分紅等方式回報投資者，提升投資價值，夯實資本市場

之基。





《上海證券報》



積極建言資政廣泛凝聚共識，助力中國式現代化建設

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國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協會議的民革、科技界、環境資源界委員，並參加聯

組會，聽取意見和建議。他強調，人民政協各黨派、各團體、各族各界各方面人士要圍繞二十大

提出的重大戰略任務和中央經濟工作會議部署，深入調查研究，積極建言資政，廣泛凝聚共識，

助力中國式現代化建設。



核心任務保護投資者合法權益，監管思路突出「兩強兩嚴」

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中證監主席吳清昨日在人大經濟主題記者會上闡述了他對資本市場基礎功能的理解，並介紹接下

來的監管思路，提出要突出「兩強兩嚴」。此外，吳清還就多措並舉提升上市公司質量、增強資

本市場內在穩定性等熱點話題回應了媒體關切。



經濟增長預期目標奮力一跳能夠實現

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發改委主任鄭柵潔６日在人大經濟主題記者會上表示，２０２４年中國經濟發展的有利條件強於

不利因素，經濟回升向好態勢將進一步鞏固和增強。





《證券時報》



堅持「兩強兩嚴」監管理念，推動上市公司提高質量

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中證監主席吳清昨日在人大經濟主題記者會上系統闡釋了資本市場的監管理念，定調監管工作的

重點為「兩強兩嚴」。即牢牢把握強監管、防風險、促發展的主線，重點突出強本強基，嚴監嚴

管。



尊重規律尊重規則，增強資本市場內在穩定性

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吳清首次公開亮相，闡明資本市場監管新理念「兩強兩嚴」，明確要尊重規律、尊重規則，增強

資本市場內在穩定性，道明了資本市場改革的著力點。股市運行是基本面、政策面、資金面、情

緒面和外部環境變化的鏡像反映，有漲有跌是規律，但當資本市場出現非理性劇烈震蕩、流動性

枯竭、市場恐慌、信心嚴重缺失等極端情形時，監管部門就有必要利用「行政之手」糾正市場失

靈，找準靶點果斷出手提升市場的內在穩定性。



完善立體化追責體系，從制度源頭提高違法成本

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全國人大代表、深圳證券交易所理事長沙雁在今年兩會上帶來了兩份建議，涉及進一步加大對財

務造假、資金占用等證券市場重大違法行為立體化追責力度和加強資本市場誠信建設。（ｌｃ）

