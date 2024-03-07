  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/03/2024 17:00

《鍾之日記》墨菲定律魔咒，藥明全系閃崩

　　《鍾之日記》３月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　港股今日反覆向下，恒指低開２０點後，早段雖曾幾度輕微轉升，但高位缺乏承接。京東
（０９６１８）昨日收市後公布的業績好過市場預期，股價今日有炒作，最高升接近一成，然而
隨著藥明系股價閃崩，拖累大市行情，午後恒指跌幅逐步擴大，收報１６２２９，跌２０８點或
跌１﹒３％，惟５０天線（約１６１５８）雖然失而復得，主板成交逾９８０億元。
　
＊Ａ股兩連跌，創業板急挫＊
　
　　內地財金官員昨日盤後時段召開重磅記者會，然而官員發表的支持經濟和資本市場言論並未
超出外界預期，滬深股市今早保持悶局，滬綜指先窄幅上升，即使中國首兩月進出口強勁亦無助
改善市況，午收前倒跌，午後醫藥、ＡＩ等板塊跌勢進一步擴大，拖累滬指兩會期間兩連升之後
兩連跌，報３０２７﹒４點，深成指挫１﹒３７％，創業板指更瀉２﹒３３％。
　　兩市全日成交９８１７億元人民幣，按日增５﹒３％，不過仍未破萬億關，陸股通全日淨流
出超過２１億元。
　　海關總署公布，按美元計價，首兩月中國出口５２８０﹒１億美元，增長７﹒１％，大勝預
期的增長１﹒９％，增幅較前值（去年１２月）擴大４﹒８個百分點；進口４０２８﹒５億美元
，增長３﹒５％，優於預期的增長１﹒５％，增幅較前值擴大３﹒３個百分點；貿易順差
１２５１﹒６億美元，優於預期的１０３７億美元，較前值擴大２０﹒５％。
　
＊藥明系崩潰，還不是時候＊
　
　　美國參議院國土安全與政府事務委員會周三（６日）召開的聽證會上，參院版《生物安全法
案》以壓倒性的同意票數通過聽證，從當初的「法案通過機會極微」，到如今有關議題被炒作成
中美博弈的重點議題，事件的走向如同墨菲定律一般，事態愈發嚴峻。
　　被指是法案針對對象之一的藥明康德（０２３５９），對法案內容的回應也愈來愈強硬，藥
明康德先是對傳媒表示，公司不收集基因數據，批評有關法案依靠誤導性指控和不準確的斷言，
在未經正當程序的情況下對公司提出先發制人和不合理的禁令。之後公司又公告，強烈反對美方
這種未經正當程序的預先和不公平的定義，堅信在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其
他國家構成國家安全風險，重申集團既沒有人類基因組學業務，現有各類業務也不會收集人類基
因組數據。
　　無論公司如何強硬回應，造成的市場恐慌無法被挽回，藥明康德全日股價崩跌２０﹒６％，
同系藥明生物（０２２６９）跌２１﹒５％，領跌藍籌，藥明合聯（０２２６８）則跌９﹒９％

　　不過市場急急?貨可能為時尚早，因為目前距離生物安全法正是通過落地還有好幾關要過，
藥明系是否會被封殺還是未知數。而且藥明康德和其他藥企之間存在合作關係，美方貿然要求斷
鏈，將對藥物供應鏈產生重大影響，知名減肥藥ＧＬＰ－１激動劑、以及其他先進的癌症治療藥
物，都可能面臨短缺的情況，藥明康德以供應鏈為籌碼，仍然有勝算。
　　另外，中國外交部長王毅在兩會記者會上表示，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾
並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷
所思的程度。
　　
　
　
＊人形機器人加快落地，優必選盤中刷新高＊
　
　　兩會期間，「新質生產力」、「人工智能＋」首次被寫入政府工作報告，國家主席習近平再
次強調要因地制宜發展新質生產力，超前布局建設未來產業。習近平亦指示要推動大規模設備更
新，國家發改委主任鄭柵潔初步估算設備更新有人民幣５萬億元以上的巨大市場。
　　國泰君安預告，新質生產力有望引領未來產業投資新方向，而根據新質生產力的發展方向，
人工智能、人形機器人等領域具較大機遇。另有券商指出，大規模設備更新將推動通用設備行業
復甦，通用設備包括工業母機及工業機器人等。　　
　　利好政策眾多，有港股「人形機器人第一股」之稱的優必選（０９８８０），早盤一度飆漲
６１﹒７％並再度刷新紀錄高位，惟午後轉跌，全日收升０﹒６％。優必選午間公告稱並不知悉
導致股價波動的原因。該股上日收升８８％，３月迄今漲幅超過一倍。
　　據過往報道，優必選自２０１２年成立以來，專注人形機器人核心技術研發，布局機器人運
動規劃和控制、伺服驅動器、視覺伺服操作和人機交互以及機器人操作系統應用框架ＲＯＳＡ等
技術，擁１８００餘項相關專利。同時，優必選還率先實現了人形機器人的商業化，其工業版人
形機器人Ｗａｌｋｅｒ　Ｓ已在蔚來的汽車工廠進行實訓，參與了門鎖質檢、車燈蓋板檢測、安
全帶檢測、貼車標等工作。
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金