《鍾之日記》３月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股今日反覆向下，恒指低開２０點後，早段雖曾幾度輕微轉升，但高位缺乏承接。京東

（０９６１８）昨日收市後公布的業績好過市場預期，股價今日有炒作，最高升接近一成，然而

隨著藥明系股價閃崩，拖累大市行情，午後恒指跌幅逐步擴大，收報１６２２９，跌２０８點或

跌１﹒３％，惟５０天線（約１６１５８）雖然失而復得，主板成交逾９８０億元。



＊Ａ股兩連跌，創業板急挫＊



內地財金官員昨日盤後時段召開重磅記者會，然而官員發表的支持經濟和資本市場言論並未

超出外界預期，滬深股市今早保持悶局，滬綜指先窄幅上升，即使中國首兩月進出口強勁亦無助

改善市況，午收前倒跌，午後醫藥、ＡＩ等板塊跌勢進一步擴大，拖累滬指兩會期間兩連升之後

兩連跌，報３０２７﹒４點，深成指挫１﹒３７％，創業板指更瀉２﹒３３％。

兩市全日成交９８１７億元人民幣，按日增５﹒３％，不過仍未破萬億關，陸股通全日淨流

出超過２１億元。

海關總署公布，按美元計價，首兩月中國出口５２８０﹒１億美元，增長７﹒１％，大勝預

期的增長１﹒９％，增幅較前值（去年１２月）擴大４﹒８個百分點；進口４０２８﹒５億美元

，增長３﹒５％，優於預期的增長１﹒５％，增幅較前值擴大３﹒３個百分點；貿易順差

１２５１﹒６億美元，優於預期的１０３７億美元，較前值擴大２０﹒５％。



＊藥明系崩潰，還不是時候＊



美國參議院國土安全與政府事務委員會周三（６日）召開的聽證會上，參院版《生物安全法

案》以壓倒性的同意票數通過聽證，從當初的「法案通過機會極微」，到如今有關議題被炒作成

中美博弈的重點議題，事件的走向如同墨菲定律一般，事態愈發嚴峻。

被指是法案針對對象之一的藥明康德（０２３５９），對法案內容的回應也愈來愈強硬，藥

明康德先是對傳媒表示，公司不收集基因數據，批評有關法案依靠誤導性指控和不準確的斷言，

在未經正當程序的情況下對公司提出先發制人和不合理的禁令。之後公司又公告，強烈反對美方

這種未經正當程序的預先和不公平的定義，堅信在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其

他國家構成國家安全風險，重申集團既沒有人類基因組學業務，現有各類業務也不會收集人類基

因組數據。

無論公司如何強硬回應，造成的市場恐慌無法被挽回，藥明康德全日股價崩跌２０﹒６％，

同系藥明生物（０２２６９）跌２１﹒５％，領跌藍籌，藥明合聯（０２２６８）則跌９﹒９％

。

不過市場急急?貨可能為時尚早，因為目前距離生物安全法正是通過落地還有好幾關要過，

藥明系是否會被封殺還是未知數。而且藥明康德和其他藥企之間存在合作關係，美方貿然要求斷

鏈，將對藥物供應鏈產生重大影響，知名減肥藥ＧＬＰ－１激動劑、以及其他先進的癌症治療藥

物，都可能面臨短缺的情況，藥明康德以供應鏈為籌碼，仍然有勝算。

另外，中國外交部長王毅在兩會記者會上表示，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾

並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷

所思的程度。







＊人形機器人加快落地，優必選盤中刷新高＊



兩會期間，「新質生產力」、「人工智能＋」首次被寫入政府工作報告，國家主席習近平再

次強調要因地制宜發展新質生產力，超前布局建設未來產業。習近平亦指示要推動大規模設備更

新，國家發改委主任鄭柵潔初步估算設備更新有人民幣５萬億元以上的巨大市場。

國泰君安預告，新質生產力有望引領未來產業投資新方向，而根據新質生產力的發展方向，

人工智能、人形機器人等領域具較大機遇。另有券商指出，大規模設備更新將推動通用設備行業

復甦，通用設備包括工業母機及工業機器人等。

利好政策眾多，有港股「人形機器人第一股」之稱的優必選（０９８８０），早盤一度飆漲

６１﹒７％並再度刷新紀錄高位，惟午後轉跌，全日收升０﹒６％。優必選午間公告稱並不知悉

導致股價波動的原因。該股上日收升８８％，３月迄今漲幅超過一倍。

據過往報道，優必選自２０１２年成立以來，專注人形機器人核心技術研發，布局機器人運

動規劃和控制、伺服驅動器、視覺伺服操作和人機交互以及機器人操作系統應用框架ＲＯＳＡ等

技術，擁１８００餘項相關專利。同時，優必選還率先實現了人形機器人的商業化，其工業版人

形機器人Ｗａｌｋｅｒ Ｓ已在蔚來的汽車工廠進行實訓，參與了門鎖質檢、車燈蓋板檢測、安

全帶檢測、貼車標等工作。





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