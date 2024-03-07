《經濟通通訊社７日專訊》美國參議院國土安全與政府事務委員會周三（６日）召開的聽證

會上，參院版《生物安全法案》以壓倒性的同意票數通過聽證。被指是法案針對對象的藥明康德

（滬：６０３２５９）股價大跌７﹒８％，報５４﹒１３元人民幣；至於華大基因

（深：３００６７６）跌０﹒４％，報４３﹒９３元人民幣。

目前版本的法案一旦通過，美國政府會禁止聯邦資助的醫療服務提供者與藥明康德等大型中

國生物技術公司開展業務。內媒《財聯社》引述業內專家指出，美參議院版《生物安全法》草案

獲通過並不意外，等到該法案進入到參議院審議投票階段，可能還會修改調整。藥明系股價何時

對法案進程脫敏值得關注，無論如何，藥明系及中國的生物醫藥企業現階段應該多考慮「底線思

維」和「備用方案」。

ＣＸＯ概念集體挫，康龍化成（深：３００７５９）瀉６﹒３％，凱萊英

（深：００２８２１）跌４﹒３％，泰格醫藥（深：３００３４７）跌３﹒７％，博騰股份

（深：３００３６３）走低２﹒１％，九洲藥業（滬：６０３４５６）跌２％。

外界擔心法案會對其他藥企的供應鏈產生重大影響，包括知名減肥藥ＧＬＰ－１激動劑、以

及一些先進的癌症治療藥物，有議員考慮把藥明康德剔出黑名單。（ｅｙ）

