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AH股新聞

07/03/2024 09:54

《Ａ股焦點》藥明康德Ａ瀉近８％，美參議院通過生物安全法草案

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國參議院國土安全與政府事務委員會周三（６日）召開的聽證
會上，參院版《生物安全法案》以壓倒性的同意票數通過聽證。被指是法案針對對象的藥明康德
（滬：６０３２５９）股價大跌７﹒８％，報５４﹒１３元人民幣；至於華大基因
（深：３００６７６）跌０﹒４％，報４３﹒９３元人民幣。
　　目前版本的法案一旦通過，美國政府會禁止聯邦資助的醫療服務提供者與藥明康德等大型中
國生物技術公司開展業務。內媒《財聯社》引述業內專家指出，美參議院版《生物安全法》草案
獲通過並不意外，等到該法案進入到參議院審議投票階段，可能還會修改調整。藥明系股價何時
對法案進程脫敏值得關注，無論如何，藥明系及中國的生物醫藥企業現階段應該多考慮「底線思
維」和「備用方案」。
　　ＣＸＯ概念集體挫，康龍化成（深：３００７５９）瀉６﹒３％，凱萊英
（深：００２８２１）跌４﹒３％，泰格醫藥（深：３００３４７）跌３﹒７％，博騰股份
（深：３００３６３）走低２﹒１％，九洲藥業（滬：６０３４５６）跌２％。
　　外界擔心法案會對其他藥企的供應鏈產生重大影響，包括知名減肥藥ＧＬＰ－１激動劑、以
及一些先進的癌症治療藥物，有議員考慮把藥明康德剔出黑名單。（ｅｙ）

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