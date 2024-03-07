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AH股新聞

07/03/2024 08:25

【兩會焦點】習近平：廣泛凝聚共識，助力中國式現代化建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家主席習近平６日下午看望了參加全國政
協十四屆二次會議的民革（中國國民黨革命委員會）、科技界、環境資源界委員，並參加聯組會
，聽取意見和建議。他強調，人民政協各黨派、各團體、各族各界各方面人士要圍繞中共二十大
提出的重大戰略任務和中央經濟工作會議部署，深入調查研究，積極建言資政，廣泛凝聚共識，
助力中國式現代化建設。
　
＊民革要不斷壯大反「獨」促統力量，推進祖國和平統一＊
　
　　習近平強調，民革要在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為，更好團結海
內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反「獨」促統力量，共同推進祖國和平統一進
程。要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展。
　
＊科技界要培育發展新質生產力的新動能＊
　
　　習近平指出，科技界委員和廣大科技工作者要進一步增強科教興國強國的抱負，擔當起科技
創新的重任，加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，培育發展新質生產力的
新動能。要務實建言獻策，助力深化科技體制改革和人才發展體制機制改革，健全科技評價體系
和激勵機制，進一步激發各類人才創新活力和潛力。
　
＊積極穩妥推進碳達峰碳中和＊
　
　　習近平強調，廣大環境資源界委員要在加強生態環境保護、以高水平保護支撐高質量發展上
作出新貢獻。要守牢國土空間開發保護底線，完善生態環境分區管控體系，夯實高質量發展的生
態基礎。全面準確落實精準治污、科學治污、依法治污方針，推動經濟社會發展綠色化、低碳化
，加強資源節約集約循環利用，拓展生態產品價值實現路徑，積極穩妥推進碳達峰碳中和，為高
質量發展注入新動能、塑造新優勢。　

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