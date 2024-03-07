《經濟通通訊社記者林雯婕７日北京專電》全國人大代表、人民銀行上海總部副主任金鵬輝

６日在人大上海代表團團組會議上提及上海國際金融中心建設時表示，目前境外投資者持有人民

幣資產的總體比例還偏低，未來增配空間較大。下一步，要提高人民幣金融資產的流動性，推出

更多包括期貨、期權在內的國際化金融產品。打造包括中國債券、中國股票、上海金、上海油在

內的以人民幣定價的上海價格體系，讓全球投資者有更多渠道可以入市，增強境外主體持有人民

幣資產的意願，吸引全球投資者到上海投資興業，推動上海成為全球人民幣產品創新、交易、定

價、結算、風險管理中心。

在走出去方面，上海要發揮金融機構對專業服務業的龍頭牽引作用，整體帶動法律、仲裁、

會計、審計等專業服務業一起走出去。通過服務包的形式助力走出去企業在國際市場行穩致遠。

同時，在新質生產力方面，在綠色金融、數字金融、科創金融等新興領域，應加大在規則、標準

等方面的國際合作，穩步擴大制度性開放，增強中國在國際標準、國際規則制定方面的話語權和

影響。打造合作和競爭新優勢。配置全球資源，成為強大的國際金融中心。上海一定要具備開放

條件下的風險防控能力，比如要加強跨境資金的風險監測。要建設覆蓋全金融市場的交易報告庫

，要有應急防範措施。

他指出，國際金融中心不僅要有高大上的金融產品，還要做好惠及億萬民眾的基礎金融服務

。在便利支付服務方面，還要繼續聚焦老年人、外籍來華人員等群體，支付不便利問題，真抓實

幹，鞏固和提升成效。

