《經濟通通訊社７日專訊》３月５日，中國及菲律賓船艇在南海發生碰撞，美國國務院發言

人隨即表態，面對這些「危險和非法的行為」，美國與菲律賓盟友站在一起。中國外交部指美國

務院「罔顧事實、顛倒黑白」，反而指責中方正當合法維權行動。

中國外交部發言人毛寧在記者會上稱，相關事情的起因在於菲律賓違背承諾，侵犯中國的領

土主權和海洋權益，中方依法採取必要的管制措施，操作專業克制、合理合法。美國務院無端攻

擊中方維權行動，動輒以履行《美菲共同防禦條約》威脅中方，為菲律賓的侵權挑釁行徑站台背

書，中方堅決反對。

毛寧說，仁愛礁問題是中國和菲律賓的雙邊問題，包括美國在內的第三方不應藉機挑撥、插

手介入，中方奉勸美方不要將菲律賓作為棋子，攪亂南海地區局勢，菲方也不要任由美國擺布，

歷史教訓表明，棋子最終只會成為棄子。



＊菲律賓稱向華發出外交照會＊



菲律賓總統小馬可斯回應事件時表示，對中方針對菲方海岸防衛隊持續進行的行動感到震驚

，但認為這並不是引用《美菲共同防禦條約》的時機或理由。

菲律賓表示駐華大使館已向北京發出外交照會。（ｒｙ）

