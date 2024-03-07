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AH股新聞

07/03/2024 08:48

《神州金融》建行：個人黃金積存業務定期起點金額升至６００元

　　《經濟通通訊社７日專訊》黃金價格創歷史新高，影響當前開設個人黃金業務的銀行。中國
建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）昨日下午發公告，自２０２４年３月７日
９：１０起，該行個人黃金積存業務定期積存起點金額（包括日均積存及自選日積存）由５００
元（人民幣．下同）上調至６００元。
　　《財聯社》採訪業內人士表示，建行本次調整和黃金價格走高相關。因為最低買入單位為１
克，現在金價上漲，個人客戶最小投資金額也隨之上調，意味著投資者的投資成本有所上升。
　
＊黃金價格走高，黃金積存業務門檻上調＊
　
　　建行公告顯示，此次根據中國人民銀行《黃金積存業務管理暫行辦法》相關規定，為順應市
場變化對個人黃金積存業務進行相應調整。調整前已設置成功的定期積存計劃將繼續執行，不受
影響。設置展期的定期積存計劃到期後，若原計劃積存金額滿足該行最新要求，則展期成功，否
則展期失敗，如客戶修改定期積存計劃，須滿足該行最新積存金額要求。
　　黃金積存是指金融機構按照與客戶的約定，為客戶開立黃金帳戶，記錄客戶在一定時期內存
入一定重量黃金的負債類業務。在建行規定的業務辦理時間內，個人客戶可採取定期積存或主動
積存的方式從中國建設銀行買入黃金積存份額存入帳戶，該積存份額可選擇贖回或兌換實物貴金
屬產品。（ｒｙ）　

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