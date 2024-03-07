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AH股新聞

07/03/2024 09:12

【兩會解讀】惠譽：中央成財政加槓桿主體，地方化債進入實質行動

　　《經濟通通訊社７日專訊》惠譽評級旗下中國在岸信用評級公司－－惠譽博華發表點評全國
兩會報告。惠譽博華工商企業部執行總監常海中表示，政府工作報告將「赤字率擬按３％安排」
，低於市場預期，體現了政府不搞「大水漫灌」和短期強刺激，更多在推動高質量發展上用力的
決心和定力，在一定程度上也有助於保持主權信用級別的穩定。在同時面臨著地方債務壓力較大
、積極的財政政策要適度加力的局面下，中央政府正接力地方政府成為財政加槓桿的主體，
２０２３年１２月增發的１萬億國債，以及今年開始擬連續發行超長期特別國債，恰好反映了這
一結構性的趨勢變化。惠譽博華並預計今年ＬＰＲ還將有兩次合計２０個點子的下調空間，金融
機構存款準備金率也會繼續降低。
　
＊將有更多財政、金融手段保障地方化債的有效實施＊
　
　　惠譽博華工商企業部副總監周紋羽表示，今年政府工作報告仍強調「牢牢守住不發生系統性
風險」以及「落實一攬子化債方案」、「分類推進地方融資平台轉型」等原則，與過去幾年來政
策層面的基調一致。惠譽博華認為，地方化債已進入實質性的行動階段，未來將會有更多財政、
金融手段保障地方化債的有效實施。另一方面，城投企業傳統運營模式仍存在較為突出的盈利能
力、現金流創造能力與債務負擔不匹配的問題，如何在擔負歷史包袱下開拓轉型新道路將是城投
企業需要迫切面對的挑戰。（ｃｔ）

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